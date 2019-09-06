韓國瑜丟臉丟到國外！「鳳凰與雞」被翻成印尼文瘋傳…網怒轟：國恥

▲韓國瑜「鳳凰與雞」歧視言論被翻成印尼文轉發。（圖／翻攝自賴品妤臉書）



記者呂欣玫／綜合報導

身兼高雄市長的國民黨總統參選人韓國瑜日前稱台灣人才出走，「鳳凰飛走了，進來一堆雞」，失言歧視移工，未料，此番歧視言論竟被翻譯成印尼文，並在移工的社群內轉發。對此，有「太陽花女戰神」之稱的知名學運人士賴品妤表示，身為台灣人，看到當下真的覺得好丟臉、好羞恥，網友也紛紛留言贊同，「這種貨色真丟臉！」、「太羞恥了啊」、「國恥」、「丟臉丟到國外」

韓國瑜日前稱台灣人才出走，「鳳凰飛走了，進來一堆雞」，失言歧視移工，他4日開直播澄清不過又出包，錯把移民署工作以為是海關工作，他稱「進來一堆雞」指的是非法打工和賣淫。

對此，賴品妤5日透過臉書表示，她發現韓國瑜的歧視言論新聞被翻成印尼文，並且在移工自己的社群被轉發，「身為台灣人，看到當下真的覺得好丟臉、好羞恥」，雖然她一絲一毫都不可能支持這個人，但是這是本地最大在野黨推出的候選人，對於本地政治目前就是有一定的代表性在。

賴品妤強調，「拜託拜託大家一起明年不要讓這種人出線好嗎？還有希望高雄也可以罷免成功讓這個傢伙徹底失業，滾出政壇。」網友也紛紛留言附和，「快氣死，好無地自容」、「國恥」、「這種貨色真丟臉！」、「太羞恥了啊」、「丟臉丟到國外」、「一點總統的格都沒有，混怒！」