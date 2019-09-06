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6歲網紅胖弟在家直播！網嗆「不上學」會毀了他...父母曝背後心酸

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▲吉林「小石頭」6歲網紅。（圖／翻攝微博）

▲吉林「小石頭」6歲網紅身患罕病。（圖／翻攝微博）

記者邱偉倫／綜合報導

現今大陸直播經濟正熱，人人都有機會一夕爆紅。吉林長春有一名6歲的男童「小石頭」，從小罹患腎病症候群，父母為了讓小石頭治病，花光了家中所有的積蓄，而小石頭明白父母的困難，為了減輕家中負擔，在網路上當起了直播主，沒想到喜感十足的模樣，很快就成了當紅的網路主播，但也引來了不少網友批評「利用小石頭的人氣在斂財」。

綜合媒體報導，在「小石頭」只有14個月大的時候，就被醫生診斷出患有腎病症候群，而愛子心切的父母為了治好兒子的病，不僅將家中的30萬存款全花在醫藥費上，還把房子也賣掉了，因為每個月光是花在藥物的費用上就要7000人民幣(約30,000台幣)以上，不是筆小數目。

小石頭長時間服用藥物，而這些藥物所帶來的激素影響，也使小石頭的身體產生變化，他整個人變得肥腫，雖然身高只有100多公分，但體重卻有70公斤，因使用類固醇，免疫系統的抵抗力也因此變低，出入公共場合很容易受到感染，這讓父母也不敢讓小石頭到幼稚園上學，只能自己在家玩。他自己也明白，為了治好自己的病，巨大的經濟壓力壓垮了爸媽，造成了小石頭的性情逐漸變得孤僻。

▲吉林「小石頭」6歲網紅。（圖／翻攝微博）

▲「小石頭」直播吃飯當起了網路主播。（圖／翻攝微博）

直到2017年，小石頭的家人無意間將吃飯的影片放到了網路上，引起了許多網友的熱烈討論，小石頭因此受到了不少人的關注，性情也慢慢開朗了起來，父母更鼓勵小石頭去和網友互動。之後小石頭開始了開台直播，當起了網路主播，每天吃著美食直播給觀眾看。

▲吉林「小石頭」6歲網紅。（圖／翻攝微博）

▲「小石頭」直播幫爸媽分擔了經濟壓力。（圖／翻攝微博）

「我要自己賺錢，替爸爸媽媽分擔，我相信我可以好起來的。」小石頭這樣說著，他如今已經擁有破百萬名粉絲，搖身成為一名小網紅，在收入好的時候，一個月能賺到1萬人民幣(約台幣46,000元)，而許多網友看到小石頭的病情，也深深被他的堅強所感動，不過也有另一派網友質疑小石頭的父母，覺得他們靠孩子賺錢，不讓他去上學，會毀了他的未來。

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