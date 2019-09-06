雲端最前線／柯願思考郭柯配 郭辦：郭要找「互補」的人

新聞節目中心／綜合報導

鴻海集團創辦人郭台銘是否參選2020總統，9月17日前揭曉，台北市長柯文哲也表態會思考「郭柯配」的可能性，永齡基金會副執行長蔡沁瑜5日受訪時回應，「郭台銘是政治素人，要尋找的是可以互補的人比較好」，至於柯文哲是否達成條件，蔡沁瑜沒有正面回答，僅表示「柯市長是不錯人才啊，溝通一直很順暢。」對此議題，《雲端最前線》6日邀請前立法委員沈富雄、台北市議員鍾小平、永齡基金會執行秘書陳佳圻、時事評論員王時齊，與主持人一同深入解析。

▲台北市長柯文哲。（圖／記者葉南州攝）

對於柯文哲自曝擔任郭台銘副手的善意，蔡沁瑜表示，柯文哲說這些想法時，並未向郭陣營溝通，不曉得柯實際怎麼想，「但是郭台銘是政治素人，要尋找的是可以互補的人會比較好一點，他在經濟圈歷練這麼多年，尋找願意為台灣付出的人才，應該也不是困難事情。」至於柯文哲是否達成「互補」的條件，蔡沁瑜語帶保留說，「柯市長也是不錯人才啊，我們溝通一直很順暢！」

▼前鴻海董事長郭台銘。（圖／記者李毓康攝）

此外，對於柯文哲近日表態會思考「郭柯配」的可能性。國民黨草協聯盟發起人李正皓則認為，這就是政治界的跳樓大拍賣。李正皓提到，近來柯文哲一下子宣稱自己是綠底、228受難家屬，很討厭外省人等言論就是在重新證明自己的價值，證明自己能夠吸引郭台銘吸引不到的深綠選票，「言外之意就是希望郭台銘不要棄他而去」；如今願意思考副手說，是標準的跳樓大拍賣，「對郭台銘遞上投名狀、甘願當小的」。對此議題，《雲端最前線》6日邀請前立法委員沈富雄、台北市議員鍾小平、永齡基金會執行秘書陳佳圻、時事評論員王時齊，與主持人一同深入解析。

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《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。