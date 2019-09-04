遊日「裝自來水解渴」老媽超排斥！　內行曝關鍵：日本人自己都不敢喝

▲大部分日本人家裡，還是會裝濾水器。示意圖，與本文無關。（圖／記者楊筱柔攝）

記者周亭瑋／綜合報導

常聽說日本水龍頭的水可以直接飲用，就連東京水道局也經常鼓勵大家多喝自來水。一名網友最近到日本玩，途中他裝自來水給母親，但老媽卻極為排斥；事實上，當地人在家也都會安裝過濾裝置，直接飲用的占比相當少，還有許多鄉民直言，「日本人都不敢喝好嗎，尤其東京的。」

「大家敢喝日本的自來水嗎？」一名網友在ptt提到，近日與母親同遊日本，旅途中他裝了自來水，想讓老媽解渴，但對方非常排斥，就是不肯喝；無奈的是，到處都找不到飲水機的蹤影。

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▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

原po表示，他知道日本的自來水是可以喝的，但也能想像，若管線老舊，勢必會有不乾淨的問題，更別說是廁所水龍頭的水了。

對此，不少鄉民紛紛回應，「不敢，我朋友也不敢」、「日本人自己都不敢喝了，說是可以喝，可是就是不敢」、「我不敢，但我表弟洗澡直接喝」、「住1年還是乖乖煮水」。

也有嘗試過的人留言表示，「每次去都裝飯店浴室洗手檯的水就喝了，是從沒有什麼狀況」、「我現在住大阪，很多日本人也都是買大瓶子去超市裝水，主要應該是大樓管線老舊，直接喝鏽味滿明顯的」、「東京有的消毒水味很重」、「上次喝旅館的水拉肚子」。

▲也有一些人嘗試過，直接生飲飯店裡的自來水。示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

據悉，日本有上、中、下水道之分，上水道的水最乾淨、適合生飲，而預設會接觸到人體的水，在當地都是使用上水道的水，所以基本上可以放心飲用，但或許很多自來水管線年久失修，所以不少外地人嘗試後，都吐槽特別難喝。

至於日本人，家裡幾乎都會裝過濾裝置，真的直接飲用的朋友很少，原因很簡單，從淨化場出來的自來水當然安全無虞，但難保在運輸中不被二次汙染，畢竟這些水會經過大型配管線、水管、蓄水處等，所以大家還是習慣煮沸，喝起來也安心。

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