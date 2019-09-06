金融境外「三O」業務大噴發　2019上半年獲利創歷年同期新高

▲根據金管會統計，今年上半年銀行OBU、證券OSU及保險OIU合計獲利約565.55億元。（示意圖／pakutaso）

記者紀佳妘／台北報導

金管會最新公布，銀行國際金融業務分行（OBU）、證券國際業務分公司（OSU）與保險國際業務分公司（OIU）2019年上半年合計獲利約565.55億元，且3大境外中心上半年獲利同步改寫歷年同期新高紀錄。

根據金管會統計，證券國際業務分公司（OSU）共有59家，2019上半年稅前獲利7,637萬美元（約新台幣23.98億元），去年同期則是虧損1,465萬美元，呈現轉虧為盈的態勢；另外今年前7月的交易量達920億元，較去年同期成長15%，收益達1億6,795萬美元，年成長高達258%。

金管會證期局副局長張振山表示，今年表現較好的原因，主要是債券交易業務，在美國10年期公債利率下滑，導致交易量增加，獲利也連帶增加。

銀行國際金融業務分行（OBU）今年上半年稅前獲利539.4億元，較去年同期增加32.47%；另觀察今年1至7月表現，累計稅前獲利一舉來到628.1億元，較去年同期成長33%，主要是國銀利息淨收益增加近50億元、投資性收益增加100.9億元所致。

至於保險國際業務分公司（OIU）方面，目前有15家壽險公司、4家產險公司以及1家再保公司開辦，2019上半年新契約件數為108件，低於去年同期的139件，新契約保費達2,780萬美元，也較去年同期衰退4%。

不過，壽險OIU在今年第1季稅前獲利轉虧為盈後，累計今年上半年獲利更進一步擴大至690萬美元（約新台幣2.17億元），較去年同期成長119.2%，一舉創下OIU同期獲利新高。