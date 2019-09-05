門諾創院院長薄柔纜追思禮拜　總統府頒褒揚令表彰畢生貢獻

▲▼享壽93歲的門諾醫院創院院長薄柔纜醫師追思禮拜，5日上午在門諾醫院舉行。（門諾基金會提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

門諾醫院創院院長薄柔纜（Dr. Roland Peter Brown）醫師感恩追思禮拜5日上午在恩慈樓薄柔纜禮拜堂舉行，感念薄院長一生為台灣、東部醫療的付出及奉獻，總統府副秘書長施克和代表總統蔡英文頒授褒揚令，由門諾董事會顧問翁昭仁代表受贈，院方除了邀請曾與薄院長共事的醫師分享過往，也播出珍貴紀念影片，共同追悼薄院長。

享壽93歲的門諾醫院創院院長薄柔纜醫師，8月17日於美國安息主懷，追思禮拜上午在門諾醫院舉行，總統府副秘書長施克和、衛生福利部主任秘書鄭舜平、立委蕭美琴、東服中心執行長許傳盛、縣長徐榛蔚、花蓮市長魏嘉賢等地方各界代表、門諾醫院退休員工及機構全體同仁都踴躍參與，在詩歌與祝禱中共同追悼。

▲▼總統府副秘書長施克和、衛生福利部主任秘書鄭舜平、縣長徐榛蔚、花蓮市長魏嘉賢等地方各界代表及門諾醫院退休員工及機構全體同仁都踴躍參與追思禮拜。

27歲便與妻子來到台灣，翻山越嶺選擇在花蓮服務，轉眼超過40年的時間，薄醫師視病猶親、襟懷悲憫的精神，令人敬佩，尤其對於原住民鄉親的醫療照顧與弱勢民眾的關懷付出，更令人感動萬分。總統府副秘書長施克和也代表總統蔡英文頒授褒揚令，表彰薄醫師一生對醫療、對貧困照顧的付出與奉獻。美國家屬也特別對總統府表達謝意。

門諾會醫療財團法人所屬機構總執行長趙福厚表示，承蒙總統府及衛生福利部肯定薄院長過去多年對台灣的貢獻，專程頒發褒揚令，門諾機構全體同仁除了非常感動，也與有榮焉。薄院長以畢生獻身為主服務，在花蓮偏鄉從事醫療，照顧貧病、弱勢，深受眾人的尊敬與感念，機構全體同仁必將會延續他的精神與心願，繼續落實以愛心關懷、照護在偏鄉眾多需要幫助的人。

▲▼總統府副秘書長施克和（右）代表總統蔡英文頒贈褒揚令，由門諾董事會顧問翁昭仁代表受贈。

各位有沒有看過完全不愛錢的人？完全不為自己未來擔心設想的人？我認識一位，就是薄院長。與薄院長共事20年的骨科主任蔡慶豐回憶著與過去相處的點滴，並感性的說，直到薄院長退休回美國前，才知道他竟然沒有積蓄，因為他把自己的一切都奉獻給更多需要的人。他的無私奉獻、他的醫術與做人處事以及他的教導，都讓我一生受用不盡，蔡慶豐說，慶幸45年前來到花蓮，碰到了這麼一位好老師。

此外，包括婦產科廖基元醫師與心臟內科朱戈靖醫師也共同分享當年與薄醫師共事的回憶，除了感念薄醫師對貧病弱勢照顧的用心，對於當年醫院在經濟拮据的情況下，薄院長仍用心於醫師的培訓，不僅每年送2位醫師出國進修，就連訓練經費及醫師的生活安家費也都貼心設想。廖基元感謝薄醫師當年建立了這麼好的制度，不僅提升醫師的醫療技術，也為東部民眾的健康守護多一份力量。

趙福厚強調，薄院長出生宣教師家庭，畢生為主服務，以基督的心為心，無私的奉獻，彰顯基督的愛，也給同仁們做了最好的榜樣，他的精神永遠長存在大家內心深處，這場追思禮拜，除了懷念薄院長，也期許門諾醫院每一位同仁，無論是否見過薄院長，都能延續他的精神與心願，繼續落實以愛心關懷、照護在偏鄉眾多需要幫助的人，使門諾醫院能保有『薄院長的愛心』，服務病患。

薄柔纜的家人預計在美國時間9月14日上午11時，在美國堪薩斯州「Bethel College Mennonite Church」教會舉行追思禮拜，褒揚令將由門諾機構代表人員一併帶去，與美國親友分享。