黃偉哲親手做月餅　呼籲民眾選購身障中秋禮盒助弱勢做愛心

▲台南市長黃偉哲到朝興啟能中心，嘗試DIY做烏豆沙蛋黃月餅，共同為憨兒親手製作的月餅進行宣傳。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲關懷長期住在教養院的身心障礙朋友，9月3日特別安排在中秋節前與憨兒們歡喜團聚，黃偉哲市長與Youtuber丁丁到朝興啟能中心嘗試DIY做烏豆沙蛋黃月餅，共同為憨兒親手製作的月餅進行宣傳，月餅內餡飽滿的，展現出用料的扎實與誠意。





黃市長表示，很開心可以到朝興基金會跟好朋友們提前過中秋，也非常感謝創辦人徐富榮先生，經過多年努力，讓身心障礙朋友有一個很開心、很溫暖的家；中秋月圓人團圓，但是朝興啟能中心是身心障礙朋友們的家，不必到中秋就已經團圓，要感謝各位社工的努力，也感謝丁丁在網路上力推，讓朝興的月餅銷售突破二千盒。



黃偉哲進一步表示，對照丁丁推銷的佳績，市府在行銷公益秋節禮品上還要多努力，目前離2萬2千盒的目標，還有5千盒的差距，因此會更加努力行銷，力求將所有禮盒完售，讓所有的社福團體都能過個溫馨的中秋節。



Youtuber丁丁以驚人「食」力打響名號，今年為了幫助憨兒推銷親手製作的月餅禮盒，特別南下身障機構站台，呼籲民眾將愛心化為實際力量，在中秋節前多多向身障機構及團體採購，幫助弱勢朋友自立。





社會局指出，今年原本預計在中秋節前達成禮盒2萬2千盒、銷售金額達到750萬元的銷售目標，目前銷售1萬7千餘盒，還需賣出5千盒才能達標。社會局強調，身障秋節禮盒所有銷售所得不僅用來回饋身障朋友，還能幫助身障機構提升照顧品質，期盼民眾發揮愛的力量，幫助憨兒們用雙手自立。



訂購資訊可上社會局官網查詢，有意訂購者可洽社會局06-2991111分機8522蕭小姐。