開學了！展望會發放助學金　花蓮4050名弱勢兒少能穩定求學

▲台灣世界展望會透過資助人、捐款人的愛心，針對服務的弱勢兒童及青少年發放助學金，紓解弱勢家庭面對教育支出的壓力。（圖／展望會提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

開學了，孩童們紛紛收心回歸學校生活，台灣世界展望會透過資助人、捐款人的愛心，針對服務的弱勢兒童及青少年發放助學金，紓解經濟弱勢家庭面對教育支出的壓力。在花蓮透過定期關懷訪視及各項方案，服務逾4,050名孩童，面對每學期龐大的助學金發放經費，實為沉重的負擔，邀請您加入「資助兒童計畫」及「助學行動」行列，陪伴花蓮弱勢學子上學路。

台灣世界展望會4日在壽豐中心辦理助學金發放說明會，說明助學金發放原則，勉勵兒童及家庭每筆助學金都是每一位資助人、捐款人的愛心和祝福，務必珍惜且妥善運用，陸續於秀林、花蓮、鳳林、玉里等地進行助學金發放。

小慈家有六個兄弟姐妹，父母離婚，僅靠父親一人支撐家計，助學金對家裡的幫助很大，能讓孩子繳交學校家政課費用和平日餐費，謝謝捐款人的幫忙。小城父親原先開大貨車養家，因故車禍後，只能靠打零工維持家計，小城父親表示因躁鬱症病情，有時候脾氣上來會摔東西，無法控制情緒，而家裡經濟狀況也沒辦法給孩子更好的生活，真的覺得對孩子很虧欠，這次助學金預計用在孩子學校課程要交的工具費及餐費，希望小城能好好念書，以後有機會考上公職生活穩定，不要重複他的人生。

▲台灣世界展望會辦理助學金發放說明會，說明助學金發放原則。

除了助學金發放，台灣世界展望會亦透過社工定期訪視，依案家需要辦理家庭教育、課後照顧、文化知能、領導團體等方案，增進兒童的課業學習及發展潛能，更透過不同面向的交流與互動，讓孩童從中看見自己的價值、建立自信心。

▲展望會陸續於花蓮市、秀林、鳳林、玉里等地區發放助學金。

台灣世界展望會東區辦事處蕭文榮主任表示，展望會在花蓮幫助的弱勢孩童主要是國、高中以上學生，多為單親或隔代教養家庭，家長多靠打零工維持家計，許多家庭因經濟因素，無力負擔學費及離家在外就學的生活費，有的孩童可能選擇提早就業進入職場減輕家中負擔。展望會透過助學關懷及各項服務方案，幫助孩子們穩定就學，擁抱夢想和未來。

展望會邀請愛心民眾加入「助學行動」及「資助兒童計畫」，讓弱勢學童藉著社會各界溫暖的愛與扶持，有機會透過教育脫離貧困，發展生命的無限可能！愛心專線：03-8236868。