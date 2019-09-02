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「來去總統府住一晚」進入評選！共33國、167組外國朋友報名

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▲全球首創的「來去總統府住一晚」國際完整版宣傳影片。（影／中華文化總會提供）

記者林育綾／綜合報導

由文化總會與交通部觀光局舉辦全球首創的「來去總統府住一晚」免費體驗活動，於8月31日正式結束報名。短短19天，總計收到167組外國朋友提案，共33國遍佈全球的多元國籍，而由蔡英文總統親自入鏡的宣傳影片，更衝破550萬次瀏覽！目前進入評選階段，第一組將有機會10月來台感受國慶！

▲「總統府住一晚」違反觀光條例可罰400萬？文總：是體驗而非營利（圖／文化總會提供）
▲全世界首創的「總統府住一晚」活動，將在10月國慶迎接第一組外國旅客體驗「真正的總統套房」。（圖／文化總會提供）

文化總會副秘書長李厚慶表示，自8月12日「來去總統府住一晚」免費體驗活動開跑後，不僅受到許多海內外國人的關心，同時吸引包括美國ABC News、英國每日郵報Daily Mail 與The Times 泰晤士報等外國媒體關注報導，對於這次「絕無僅有」的體驗活動，不僅提高台灣在國際上的知名度，也為台灣多元包容友善的創新創意，下了最好的註解。

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▲▼來去總統府住一晚，由右至左：社會觀察家詹偉雄老師、行腳作家吳鳳、知名旅遊部落客許傑。（圖／記者林育綾攝）

▲三位評審將會對報名的朋友進行評選。左至右：知名旅遊部落客許傑、行腳作家吳鳳、社會觀察家詹偉雄老師。（圖／記者林育綾攝）

接下來將請社會觀察家詹偉雄老師、行腳作家吳鳳、知名旅遊部落客許傑等擔任評審，對提案報名的外國朋友進行評選。目前規劃接待10組旅客，第一組體驗的旅客預計在10月初入住，這備受矚目度的第一次，也有機會體驗到總統府國慶10月的濃厚味道。

▲▼「來去總統府住一晚」活動。（圖／翻攝自Spend a night）

▲▼「來去總統府住一晚」活動進入評選，10月第一組旅客可感受總統府的國慶氣氛。（圖／翻攝自Spend a night）

▲▼「來去總統府住一晚」活動房間。（圖／翻攝自Spend a night 模擬示意圖）

李厚慶透露，從提案者自介的影片、提出的宣傳計畫，可以看出大家對於台灣留下的美好印象與躍躍欲試。之前提過有亞洲知名經紀公司來電洽詢活動辦法，也吸引超過百萬訂閱的Youtube頻道主，還有在臉書社群擁有千萬追蹤者的外國部落客，也在活動報名截止倒數階段搭上了末班車進行提案。

他也感謝這段期間台灣朋友不遺餘力的積極邀請外國朋友參加活動，同時掛保證，文總將會透過本次機會熱情招待幸運入選的外國朋友，將台灣的美好，留在曾經來過的人身上。

「來去總統府住一晚」官網連結：https://www.nightattaiwan.tw

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