韓國瑜週末反攻新北　強勢輾壓郭台銘發跡廟、嗆聲他的蘆洲湧蓮寺

▲韓國瑜8日到新北舉辦造勢。（圖／翻攝自韓國瑜臉書粉專）

記者李唯甄／高雄報導

國民黨總統參選人韓國瑜8日射出第二支「穿雲箭」，將到新北造勢，現在當天行程也曝光，韓國瑜除了到黨部和立委提名同志拍照，接著也將走訪5間宮廟，其中赫見鴻海創辦人郭台銘發跡的板橋慈惠宮和蘆洲湧蓮寺，湧蓮寺的主委是前國民黨立委陳宏昌，他曾公開批評韓國瑜「喝酒抱女人」。

韓國瑜8日新北行程曝光，當天他中午12點將到新北市黨部，和立委提名同志拍照，接著進行便當會，隨後就開始一連串的拜廟行程；韓國瑜的第一站，就鎖定郭台銘發跡的媽祖廟「板橋慈惠宮」，接著下午3點抵達蘆洲，再直攻蘆洲湧蓮寺。

▲韓國瑜到新北拜廟第一站，鎖定郭台銘發跡的板橋慈惠宮。（圖／記者許靖騏攝）

韓國瑜和湧蓮寺的淵源，要回溯到上個月11日，總統蔡英文到此參拜，當時湧蓮寺主委、同時也是前國民黨立委的陳宏昌在致詞時語出驚人，提及自己被兒子詢問，國民黨怎麼可以提名一個整天打麻將、吃喝玩樂抱女人的總統候選人？讓他笑說「夭壽，怎麼教孩子？」這番言論引起軒然大波，事後國民黨火速開鍘陳宏昌黨籍，韓競辦也限時對方3天內道歉，否則採取法律行動。

這回韓國瑜到新北造勢，鎖定踩點的宮廟都相當具有指標性，屆時會得到信眾熱烈歡迎，還是再度上演「陳宏昌事件」？也引發外界關注。

▲韓國瑜當天也將到陳宏昌曾公開嗆聲的蘆洲湧蓮寺參拜。（圖／記者陶本和攝）

▲韓國瑜8日新北行程，將踩點郭台銘發跡的慈惠宮和陳宏昌嗆聲的湧蓮寺。（圖／記者李唯甄翻攝）