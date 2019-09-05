韓國瑜爆「海關」陳情遭打臉「是移民署啦！」　競辦：重點是預防

▲「黑韓無極限 公平正義是底線」第三集 。（圖／翻攝韓國瑜臉書）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市長韓國瑜直播大爆「海關向他陳情抓到很多賣淫與非法打工」，但關務署4日澄清，海關的業務是負責貨物通關查驗，至於旅客檢查是屬於移民署的業務，並非海關職權，又遭打臉，對此韓國瑜競選辦公室表示「重點不在於海關和移民署的差別，而是在於如何杜絕非法打工以及賣淫的問題」。

韓國瑜表示收到很多第一線海關人員的陳情電話，內容是指海關人力很少，導致非法來台賣淫跟非法打工的很多。但關務署4日澄清韓國瑜所提「賣淫與非法打工」，是對於旅客入境目的檢查，應屬移民署業務，不是海關。對此韓國瑜競辦表示「重點不在於海關和移民署的差別，而是在於如何杜絕非法打工以及賣淫的問題」。

韓國瑜競選辦公室表示，面對這樣的陳情，韓市長秉持著務實解決問題的態度與立場，聚焦於檢討並改進新南向政策的缺失及國內人才流失的問題，讓政策能日益精進。韓市長相當關切當前觀光政策及治安問題，因而收到來自海關的消息，提供者提出職場上的經驗，並代為陳情，提出現下新南向政策所發生的問題，希望能夠解決海關、專勤隊人力短缺以及非法移民的問題。

競辦提到，根據內政部統計，2017年1月至11月期間外來人口違法人次共計3萬3400多人，較2016年增加近2500次，其中以不明的外勞占60.98%，查緝人力根本無法負荷，去年更發生有史以來最大宗的外籍旅客集體脫逃一案，造成治安漏洞是事實，請政府不要迴避責任。

另外有關單位指出韓國瑜對海關業務有所誤解，韓國瑜競選辦公室也表示，海關人員與移民署同樣服務在國門，政府相關部門不要顧左右言他，忽視國人及基層同仁所關切的問題，韓國瑜競選辦公室歡迎各界能集思廣益，一起提出解決問題的方法，改進當今政策的不足，思考如何解決問題才是領導者該有的態度與魄力。