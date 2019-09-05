郭台銘不會輕易宣布參選　蔡沁瑜酸：說Yes I do是要負責任的

▲永齡基金會副執行長蔡沁瑜。（資料照／記者劉亮亨攝）

記者羅婉庭／台北報導

永齡基金會副執行長蔡沁瑜5日表示，要講一句「Yes I do」沒有這麼簡單，是要負責任的，有承擔跟責任在，跟求婚一樣，不會隨便說出口。此言被認為諷刺高雄市長韓國瑜當初宣布參加國民黨初選的「Yes I do」。

蔡沁瑜說，如果宣布參選就不可能為了選輸，是千頭萬緒的，要做決定不是這麼簡單。針對郭柯王結盟民調下滑的趨勢，蔡沁瑜說，郭台銘不會因為一時的民調，輕易做出決定，在形象包裝、論述能力上，團隊都還要更努力，很多事情都要想清楚。

對於「願賭不服輸」的評論，郭台銘的心情起伏並沒有很大，只想說到底國家利益大於政黨利益，還是政黨利益大於國家利益，而被批評既然認為初選不公就不要參加初選，他是很愛國民黨的人，在黨遇到危難的時候他都伸出援手，他走進國民黨中央時的心情是很澎湃的，他也真的是政治素人。

蔡沁瑜表示，初選的裂痕需要彌補，他若宣布參選了，的確欠國民黨一個道歉，但思維應該跳過藍綠、擺在所有利益之前，從兩千三百萬人民的利益作為出發點。對於國民黨內一直在邀約「吳郭會」，蔡沁瑜說，這段時間。找副手都來不及了，9／17前不會有時間見國民黨主席吳敦義。

蔡沁瑜說，前一次徵詢副手因為「見光死」提早破局，現在郭台銘決定一個人去處理，希望改以低調的形式進行。