韓國瑜坐車被抓包「沒繫安全帶」　交通部長林佳龍說話了！

▲韓國瑜坐後座沒繫安全帶，被網友抓包。（圖／翻攝影片截圖）

記者賴文萱／台北報導

高雄市長韓國瑜近期錄製一段影片，向美國休士頓僑胞拜票，但卻被眼尖的網友發現他在後座沒有繫上安全帶，引來爭議。對此，交通部長林佳龍回應，政治人物或首長有示範效果，提醒「還是要守法」。

臉書粉專「我愛掀馬統」3日貼出一段影片，可以看到韓國瑜坐在休旅車後座，對著鏡頭表示，「各位休士頓所以的僑胞朋友大家好，我是高雄市長韓國瑜，非常高興，也非常感動，聽說休士頓韓國瑜後援會要成立了，海外的僑胞，人在異國心卻掛念著中華民國，掛念著台灣人民，非常感動。」

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不過，該則貼文底下也hashtag兩句話，分別是「韓國瑜坐後座沒繫安全帶」與「警察先生快對駕駛人開單」，並提到依據「道路交通管理處罰條例」第31條規定，一般道路後座乘客未繫安全帶，可對駕駛處新台幣1500元罰鍰，國道高速公路、快速公路則對駕駛可處3000元到6000元罰鍰。

▲林佳龍回應韓國瑜沒繫安全帶一事，提醒政治人物、首長有示範效果，還是要守法。（圖／記者李毓康攝）

對此，林佳龍上午出席「郵政員工關懷獨居長者績優楷模表揚大會」，會後聯訪時回應，政治人物或首長有示範效果，像他自己就會注意，並提醒「還是要守法」。