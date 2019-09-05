韓國瑜再談「雞」又出包...蔡英文嗆：不能歧視！

記者蔣婕妤／台北報導

移民署4日晚間罕見高分貝呼籲高雄市長韓國瑜勿以：「鳳凰飛走了，進來一堆雞」歧視言論否定台灣外來人口。總統蔡英文5日受訪時也喊話韓國瑜，對於移民人口不能歧視。

身兼高雄市長的國民黨總統參選人韓國瑜日前稱台灣人才出走，「鳳凰飛走了，進來一堆雞」，失言歧視移工。他4日開直播澄清不過又出包，錯把移民署工作以為是海關工作，他稱「進來一堆雞」指的是非法打工和賣淫。

業管外籍非法移工、非法賣淫的移民署晚間發表聲明強調，移民署對外來人口安全加強把關，近年來國境查驗上均加強口詢高風險旅客。移民署從2017年6月至2019年6月，口詢人數高達6千多人次，其中拒絕入境人數約3千多人，拒絕入境比例高達5成，有效阻絕不法於境外，絕非如同韓國瑜市長所說、故特此澄清。

蔡英文5日受訪時表示，移民署有澄清這是移民署業務非海關業務，同時，凡是到台灣來的朋友，不分先來後到，都不應該被歧視，作為民選的政治人物，應該避免用這種錯誤的、刻板的說法來指出參與台灣社會的移民及移工。

此外，針對論文事件狂被抹黑因此提告賀德芬一事，蔡英文說，昨天已經正式提告，也提出很多證明，這件事就是不實指控，浪費社會很多時間，「既然她說要司法釐清那就司法釐清吧。」

▲蔡英文5日表揚「全國郵政志工送暖關懷獨居長者」。（圖／記者李毓康攝）