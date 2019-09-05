影／批撤回《逃犯條例》已太遲！　民陣「堅持5訴求」：繼續抗爭

記者洪珮瑄／綜合報導

香港反修例爭議已持續3個月，香港特區政府特首林鄭月娥昨（4）日晚間6時透過電視台公告，正式撤回《逃犯條例》修訂草案，但不會成立獨立調查委員會。對此，香港民間人權陣線聯盟（民陣）於臉書上指出，現在撤回條例已太遲，民陣將「堅持5大訴求」，繼續抗爭。

▲香港示威遊行從6月至今已持續3個月。（圖／記者季相儒攝）

民陣認為，民間由3月至今，發起一次又一次遊行，6-8月期間，百萬人級的遊行不斷，民間的自發行動遍地開花，而林鄭月娥早在6月就應該要聽從民意，「她若果想僅借『撤回惡法』平息整場爛攤子，漠視群眾對5大訴求的堅持，是政治嚴重誤判，對局面於事無補。」

民陣提到，香港抗爭已持續3個月，林鄭月娥如果在早在6月撤回條例，就不會引發一次又一次的警隊暴力失控、黑社會當街斬人等襲擊事件發生，「因此，我等認為林鄭月娥政府一早因為自己的傲慢、自大、嚴重政治誤判、縱容警黑暴力，令事件不止於單單撤回條例就可以平息。」

▲香港反送中遊行。（圖／記者黃彥傑攝）

在這幾個月以來的示威遊行中，暴力衝突不斷，民陣認為，香港人最基本的訴求就是成立獨立調查委員會，以司法之公正，將期間的事件真相還原，但林鄭月娥卻只回應一個訴求。民陣強調，「經歷數月來的冷血無情，令到我們爭取雙真普選的決心更加堅定，我們將繼續抗爭，直至5大訴求，全面得到落實為止！」

據香港電台報導，民陣召集人岑子杰認為，「林鄭月娥徹例是好的開始，但相信市民不會『收貨』。」報導指出，民主派認為政府做得太少、太遲，修例風波對社會造成的傷痕不能抹滅。另外，建制派雖也認為特區政府撤例來得較遲，但還是希望各界能停止暴力，參與特區政府的對話平台。