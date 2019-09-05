黃之鋒拜會民進黨團　重申抗議示威將持續下去

▲黃之鋒拜會民進黨立法院黨團。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

香港特首林鄭月娥4日做出重大讓步，宣布正式撤回《逃犯條例》修訂草案。香港眾志秘書長黃之鋒等人5日上午拜會民進黨立法院黨團。黃之鋒會前受訪時表示，就算港府撤回逃犯條例，他們所主張的就是「五大訴求」缺一不可，所以為了要求警方停止暴力、爭取香港的民主選舉自由，抗議示威會持續下去。

黃之鋒表示，這次到民進黨團交流，主要是希望跟台灣不同的朋友說明香港現在的狀況，也希望台灣能夠不分黨派去支持香港人爭取民主選舉制度。



他指出過去一段時間內，也聯絡了不少來到台灣的香港人，包括在簽證上遇到困難、大學新學期即將開學等，還有台灣人在大陸被扣押，另外還有3名在台就讀大學的港生被香港法庭起訴，不能回到台灣開學，他也會就這些問題與民進黨團進行交流。

此外，由於一行人已拜會時代力量黨團與民進黨團，是否考慮至國民黨團拜訪？對此，黃之鋒說，他們會持續與國民黨、民進黨、時代力量做不同交流，不過今天的公開行程就僅拜會民進黨團一場。



黃之鋒說，他們也已經跟包括國民黨在內的不同黨派立委聯繫，未來如果有機會也會跟不同黨派的朋友交流，他相信爭取台灣朋友支持香港是每個人、每個政治人物及每個黨派都可以關注與支持的。

對於林鄭月娥已於4日晚間宣布撤回逃犯條例，黃之鋒仍堅持「五大訴求缺一不可」，更批評林鄭月娥不但不讓香港人進行民主選舉，更不願意設立獨立調查委員會，讓大法官調查警察大搜捕與抗議中使用暴力，他相信在10月1日之前不只香港人會站出來捍衛自由，也相信來自世界各地的朋友會有全球大串連，支持香港人爭取自由民主與捍衛民主。

▼黃之鋒拜會民進黨立法院黨團。（圖／記者屠惠剛攝）

