遭控「寄香港包裹」藏管制刀具　FedEx被批「頂風作案自毀招牌」

▲ 福州某運動用品店8月收到美國寄出的聯邦快遞，裡面有槍枝 。（圖／記者李孟璇攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

香港「反送中」多次爆發暴力衝突，在這風口浪尖上，《新華社》3日指稱，聯邦快遞（FedEx）涉嫌非法收寄寄往香港的管制刀具。對此，聯邦快遞昨（4）日回應稱，有按照標準安檢流程，妥善處置有關包裹；該包裹來自廣州一名長期客戶，通過常規流程將其移交相關政府部門，「從未離開寄出的內地城市。」

繼「誤送」華為包裹、從美國寄到福建的包裹內含槍枝後，《新華社》3日報導稱，聯邦快遞（中國）有限公司涉嫌非法收寄寄往香港的管制刀具，涉案物品已被中國有關部門暫扣，相關調查正在進行之中。《央廣網》隨後發表「國際鋭評」，斥責FedEx「頂風作案自毀招牌」。

聯邦快遞4日發聲明回應事件，稱他們按照標準安檢流程妥善處置有關貨件；該包裹來自一位長期客戶，FedEx通過常規的流程和程式將其移交相關政府部門，這個包裹從未離開始發內地城市，也從未被派送，目前由政府部門管控，「聯邦快遞每天在全球遞送超過1500萬個包裹，我們在所服務的220多個國家和地區均設有多層級的安保措施。」

▲FedEx在進博會上。（圖／達志影像／美聯社）

此前，福建警方8月18日曾通報，福建一家運動用品公司收到由FedEx承運的一個美國客戶寄出的速遞包裹，內有槍支；福州警方已將槍支暫扣，並開展立案調查。

聯邦快遞早前將多個華為內部郵寄的包裹轉送至美國，被中國有關部門立案調查。事後聯邦快遞發聲明道歉，強調只是誤寄，隨後被大陸官方打臉。據《新華社》7月26日報導，大陸政府發現，聯邦快遞誤寄華為包裹的說法與事實不符，公司還有其他違法及違規線索。