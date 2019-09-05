登報強調「堅守一國兩制」！　李澤楷：支持特區政府與青年對話

▲香港首富李嘉誠的次子李澤楷。（圖／翻攝百度）

記者洪珮瑄／綜合報導

香港從6月起遊行示威不斷，甚至還引發嚴重衝突，香港特區政府特首林鄭月娥昨（4）日宣布，正式將《逃犯條例》修訂草案撤回，但並不會成立獨立調查委員會。隨後，香港首富李嘉誠的次子李澤楷也在多份報紙中刊登聲明，表示「堅守『一國兩制』」。

身為盈科拓展集團主席的李澤楷今日在多份報章刊登全版聲明，以「堅守『一國兩制』，停止暴力、，維護秩序」為題，提到香港目前局勢嚴重，「因暴力行為不斷，導致百頁凋敝，社會撕裂，深感痛心。」

廣告中指出，「國務院港澳辦日前已對當前難題提出多點意見，香港要停止暴力，以法治恢復社會秩序，實在刻不容緩，大家須團結一心，重建和諧社會。」此外，李澤楷強調，支持特區政府管治團隊與社會各界人士和青年對話，繼續共同發展香港經濟，保持國際地位，為香港、為下一代創造更美好未來。

據悉，李澤楷旗下的「富衛保險」及「盈科拓展集團」上個月也曾針對香港示威遊行一事，在多份報章刊登廣告，反對暴力行為。不過，當時聲明上只有短短的18字，寫著「反對暴力行為」、「維護社會秩序」、「恢復理性討論」。

▼李澤楷登報強調堅守「一國兩制」。（圖／翻攝文匯報）