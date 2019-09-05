撤回「逃犯條例」助中美談判？ 　川普自豪：對中共就是要像我一樣強硬！

▲川普認為，從香港特首林鄭的退讓就可以知道：「對中國就是要強硬」。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者賴韻如／綜合報導

香港特首林鄭月娥於昨（4）日宣布撤回《逃犯條例》修訂案後，美國總統川普隨即在推特上轉述富商森姆澤爾（Sam Zell）的話，「對中共就是要強硬，這也正是川普目前在貿易戰中的做法。」

據《每日郵報》報導，香港特首林鄭月娥4日下午正式宣布撤回《逃犯條例》修訂案，被外界解讀是對反送中抗議活動的讓步。川普在林鄭發表談話後數小時，也隨即在推特上po文指出，「中共非常擅長在談判中拒絕，對付他們，必須要非常強硬才行，這就是我正在做的事情。」川普不僅自豪自己的做法，還認為，「中共如果改變態度，美國最終會獲得比預期還要更好的解決方案。」

▲川普認為歐洲正在害怕，擔心下一個輪到自己。（圖／翻攝自推特／ @realDonaldTrump）



川普接著表示，「美國這50年來在貿易上一直被施以關稅恐怖主義，但未來總算可以做出真正的交易了。」他認為，「美國不可能用自己的錢來保護全世界，並為此付出代價，我們也不可能拿整個經濟體系來為其他國家的利益服務，況且，這些國家長期以來一直都向我們收取非常大額的關稅。」

川普說，現在美國在對中國做的事並不會影響到其他國家，「最會用保護主義政策的歐洲，很有可能就是下一個。」他最後強調，「我們一定要做出改變，美方經濟不可能一直讓外國得益。」