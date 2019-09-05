梅克爾明訪北京　德國官員：將關注香港局勢「說出批評」

▲圖為德國總理梅克爾2018年5月24日在北京會面中國國家主席習近平。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

德國總理梅克爾（Angela Merkel）6日將訪北京，會晤中國國家主席習近平、中國國務院總理李克強，這是她總理任期內第12度訪中。德國官員則透露，梅克爾來到北京後將關注香港情勢，也會說出她的批評。

針對香港近期局勢，匿名的德國高層官員表示，梅克爾與中國領導人對話時會用坦白、友善的語氣，同時給出她的批評。就在梅克爾出訪前夕，香港眾志秘書長黃之鋒以及數名位於德國的港人聯名發出公開信，呼籲這位德國總理幫助港人免於中國的壓迫；德國媒體也高度關注此事。

《美聯社》報導，美國駐德大使格瑞尼爾（Richard Grenell）表示，中國無視對香港、聯合國以及世界貿易組織的承諾，加上其他「侵犯人權」事件，顯現中方違背德國珍視的價值觀。他呼籲，共產主義垮台後，梅克爾應堅定站在統一德國的價值觀，也就是人權、民主與法治。

香港行政長官林鄭月娥4日晚間6時透過電視台公告，正式撤回《逃犯條例》。不過，人在台灣的黃之鋒昨日晚間受訪時則回應，五大訴求缺一不可，10月1日前仍會繼續抗議。

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