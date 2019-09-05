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美商務部宣布　對中、墨結構鋼徵收反傾銷關稅「最高141%」

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▲▼工地,鋼鐵,結構鋼,施工,蓋房子（圖／pixabay）

▲美國對中國結構鋼徵收最高141％反傾銷稅。（圖／pixabay）

記者錢玉紘／綜合報導

美國商務部在當地時間4日宣佈，認定中國和墨西哥傾銷部分結構鋼，將分別徵收最高141％和31%的反傾銷稅。由於川普先前宣布加徵25%關稅的中國產品清單中，幾乎排除了所有剛才，因此這項新的加稅政策只在防堵結構鋼零件躲過關稅。

商務部認定，這兩個國家以低於公平市場的價格，向美國市場傾銷結構鋼，因此將會提高對該產品徵收的關稅，對中國關稅提高到最多141%，對墨西哥則是最高31%。另外，商務部表示，加拿大的結構鋼進口並未違反美國反傾銷法。

外媒分析，由於大部分的中國鋼材都被排除在川普對該國加徵25%關稅的產品清單之外，因此最新的關稅政策試圖阻擋中國下游結構鋼零件躲過加稅，進入美國。

商務部指出，其中一家中國製造商「瑪頓重工(太倉)」並沒有對美國傾銷產品，並對惠生(南通)重工業公司徵收52％的傾銷稅，其他中國加工廠則被徵收高達141%傾銷稅。這個傾銷申訴最初由美國鋼鐵建設學會提出，商務部計畫明年1月24日發表最終反傾銷稅的報告。

去年美國自加拿大、中國和墨西哥進口的這類結構鋼材金額分別為7.225億美元、8.975億美元和6.224億美元。

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