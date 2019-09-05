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中美貿易談判10月初華府登場　9月中旬「開展磋商」做準備

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▲▼第十輪貿易談判,中美談判,劉鶴,梅努欽。（圖／美聯社）

▲萊特海澤（左）梅努欽（中）劉鶴（右），三人合影。（圖／美聯社）

記者蔡儀潔／綜合報導

中美貿易戰持續延燒，《央視新聞》今（5）早發佈消息，稱雙方同意10月初在美國華盛頓，舉行第十三輪中美經貿高級別磋商，此前中美將保持密切溝通，工作層將於9月中旬開展認真磋商，為高級別磋商取得實質性進展做好充分準備，「雙方一致認為，應共同努力，採取實際行動，為磋商創造良好條件。」

報導稱，中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴，5日上午應約與美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）、財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）通話，兩國同意10月初在華盛頓舉行第十三輪中美經貿高級別磋商；中國大陸商務部長鐘山、中國人民銀行行長易綱、國家發改委副主任寧吉喆等均有參加通話。

▲▼美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer，左）與中國國務院副總理劉鶴（右）進行通話。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國1日開始對1120億美元中國商品加徵關稅。（圖／達志影像／美聯社）

綜合外電報導，G7會議之後，美國總統川普對於貿易戰態度逐漸放軟，據悉是因G7盟友勸說，川普開始改口希望可以透過和平談判來商討貿易戰的解決辦法、達成協議。另外顧問團也提醒過川普，2020年的總統大選連任之路，現在就應該開始考慮到，因此在貿易戰、移民政策上，也漸漸處理較為「緩和」。

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