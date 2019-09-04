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防非洲豬瘟！全亞洲旅客擬「手提行李100%檢查」

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▲▼非洲豬瘟,豬瘟,桃園機場,機場。（圖／記者曾俊豪攝）

▲大陸、香港、澳門、越南和菲律賓等12國家都以X光機全面檢查手提行李。（圖／記者曾俊豪攝）

記者許展溢／台北報導

非洲豬瘟中央災害應變中心今（4日）舉行第12次會議，會後農委會主委陳吉仲指出，中秋節將到，連續幾天檢查發現10個旅客中就有5個會攜帶月餅，其中含有肉成分件數愈來愈多，呼籲國人勿攜帶、寄送含肉月餅回國。另外，目前正在評估、盤點將全亞洲入境班機手提行李100%檢查，確保邊境防疫。

▲▼非洲豬瘟中央災害應變中心第12次會議。（圖／記者許展溢攝）

請繼續往下閱讀...

▲以上12個國家地區佔入境旅客約6成。（圖／記者許展溢攝）

陳吉仲說，8月至9月3日查獲12件含豬肉製品月餅，其中6件來自大陸、3件香港，越南、澳門和日本各1件，違規旅客國籍又以台灣人7件最多，還有人從長沙帶回14公斤月餅。應變中心表示，截至8月30日，大陸爆發159例，蒙古11例，越南6083例，柬埔寨13例，寮國94例及北韓1例。此外，截至今天，在邊境查獲大陸及越南豬肉製品檢出非洲豬瘟病毒核酸者各有113例及21例，其中8月檢出率仍高達13.7%及28.9%，顯見疫情並未趨緩。

▲▼農委會主委陳吉仲。（圖／記者許展溢攝）

▲陳吉仲表示，目前正在評估將全亞洲國家納入手提行李100%檢查。（圖／記者許展溢攝）

為阻絕疫病藉由入境旅客違規攜帶肉品入侵，各機場港口旅客託運行李由關務署全面以X光機檢查；手提行李部分，高風險地區航班旅客目前包括大陸、香港、澳門、越南、柬埔寨、緬甸、寮國、泰國、南北韓、俄國及菲律賓12國家都以X光機全面檢查。

▲▼非洲豬瘟中央災害應變中心第12次會議。（圖／記者許展溢攝）

▲來自大陸、越南肉製品檢出有非洲豬瘟病毒比例仍高。（圖／記者許展溢攝）

陳吉仲指出，以上12個國家地區佔入境旅客約6成，由於許多亞洲地區國家都有非洲豬瘟疫情，為確保邊境防疫，目前正在考慮做全亞洲手提行李100%檢查，到時執行率預估達近7成，不過都還在評估、盤點。至於下一波會列入哪一國？陳吉仲說，不能預測，因會對該國在外交等面向造成負面影響，並強調只是要把高風險地區增加，確保不會有任何一點風險進來，若有結果就會宣布執行。

▲▼非洲豬瘟中央災害應變中心第12次會議。（圖／記者許展溢攝）

▲陳吉仲說，近來發現愈來愈多旅客攜帶含肉成分月餅入境。（圖／記者許展溢攝）

防檢局局長馮海東進一步舉例，全亞洲手提行李百分百檢查，是模擬目前還沒有疫情的菲律賓若確定爆發，就要去考慮周邊國家，如柬埔寨有疫情，就把寮國、緬甸列為高風險國家。另外，陳吉仲指出，由於目前從越南帶入境的肉製品檢出非洲豬瘟病毒比例高，今天開會要求食藥署和中央畜產會針對新住民經營的小吃店，檢查有無任何來自疫區豬肉製品，必須持續做到100%使用的各種小吃是沒有相關肉製品。

應變中心最後呼籲國人切勿攜帶肉類產品回國，否則首次將直接開罰20萬元，第2次罰100萬元。

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