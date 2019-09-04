湖北小學遭無差別血洗8死2傷！兇嫌曾「挖女友眼睛」坐牢8年

▲湖北一所小學被人闖入血洗學童。（圖／翻攝自澎湃新聞影片截圖）

實習記者許祐誠／綜合報導

大陸湖北2日發生一起血洗校園慘劇！一名40歲男子持刀闖入恩施市白楊坪鎮朝陽坡小學，隨機砍殺學童，造成「8死2傷」，目前男子已被警方逮捕。令人驚訝的是，當地一名吳姓村民爆料嫌犯的真實身分之外，更加碼表示，他曾「挖掉女友的一隻眼睛被判坐8年牢」。

▲ 湖北恩施市白楊坪鎮朝陽坡小學。（圖／翻攝自網路）

據《瀟湘晨報》報導，吳男爆料，嫌犯的真實姓名叫於華，是朝陽坡村撒毛灣人，1日晚間7點多還有看到他坐在家裡剝玉米粒，當時看起來很正常，但他之前才因為故意傷害罪被判坐牢8年，自從出獄後精神出現異常，不發作的時候沒事，一旦發作便不說話，獨自坐著不出聲，偶爾甚至會拿起自己坐的椅子往地上摔。

▲ 於男之前被判9年，刑期從2010年2月6日至2019年2月5日。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

撒毛灣一名幹部在接受採訪時則表示，嫌犯已經被公安局帶走，「去年5月份才剛出獄」，但其他情況不方便透露。但得到線索後，這名記者在《湖北省蔡甸監獄2014年第二季度減刑前公示公告》查證，嫌犯於華曾因「故意殺人（未遂）」判刑9年，因為服刑期間獲7次行政獎勵，因此監獄呈報減刑意見為「8個月」，正好與村民說法相印證。

此外，微博現在流傳一張恩施市公安局發布的「警情通報」，內容表示警方已經逮捕嫌犯，當地黨委政府正全力組織展開傷員救治，心理疏導等善後處理工作，但未提及犯案動機。但目前通報已經被刪除，自然引起許多網友關注，更有網友表示，「發了一個通報又秒刪，官微發通報前應該早就改了又改，討論了無數次，為何還要刪除？新媒體時代，能瞞住嗎？」

▼ 通報已經被刪除。（圖／翻攝自湖北省恩施市公安局官方微博《平安硒都》）