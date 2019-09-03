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花蓮文旦柚裝櫃再度銷往大陸　合計已達121公噸

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▲花蓮文旦柚躲過白鹿颱風，再度裝櫃準備運往廣西南寧市，截至9月3日止，花蓮文旦柚外銷訂單合計達121.2公噸。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮文旦柚躲過白鹿颱風，再度裝櫃準備運往廣西南寧市。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣文旦柚躲過白鹿颱風，產區鄉鎮順利完成採收，除原有的國內產銷通路外，農友們在縣政府輔導下，積極向外開拓新市場，不但各縣市購買踴躍，也接獲來自大陸上海、廣西訂單，上周首批外銷啟航已順利銷往上海大賣場及便利商店通路。

花蓮縣農會3日與廣西美加美百貨共同合作外銷2,800箱共16.8公噸，結合實體商店及互聯網銷售，再度裝櫃準備運往廣西南寧市，預計9月6日到達廈門完成清關，9月8日送達廣西。截至9月3日止，花蓮文旦柚外銷訂單合計共121.2公噸。

花蓮得天獨厚的地理環境、縱谷日夜溫差的變化、土壤屬黏質酸性，造就出花蓮好柚的獨有甜、酸、甘的絕妙層次口感，花蓮老欉文旦柚，甜度可達11度，特級品更高達14度，文旦柚果肉細緻、湯汁甜多，很開心花蓮柚農們用心栽培、用情呵護的文旦柚能飄洋過海外銷至中國大陸並打開出口市場，讓更多人能親自品嚐到俯仰著山嵐水氣孕育出風味酸甜且富多重層次的花蓮文旦柚。

花蓮縣農會也將於9月8日至9月11期間，前往廈門參加首屆一帶一路農產品交易會展，洽談文旦外銷訂單，擴大外銷管道，期待未來能媒合更多貿易商與花蓮各級農會合作，讓花蓮縣各式優質農特產品能在國際市場上發光發熱，持續創造亮眼外銷成績！

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