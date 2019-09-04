台客從大陸回國行李一開慘了！偷帶「8顆豬肉月餅」罰20萬　3天第4人

▲有台客從大陸偷帶「8顆豬肉月餅」，挨罰20萬。（圖／關務署台北關）

記者許力方／台北報導

中秋節將至，關務署台北關在1日在桃園機場連續查獲3起違規案件，台灣籍3名旅客以託運行李方式，攜帶陸製內陷含豬肉的月餅，分別14公斤、0.75公斤及2.04公斤入境，因沒有申報，各遭裁處20萬元罰鍰。3日晚間又傳出，有台客從成都返國時，帶了8個月餅被罰20萬元。

台北關指出，1日在桃園機場分別查獲，台籍尹姓、彭姓及柳姓乘客，搭乘廈門航空MF-889、立榮航空B7-127、長榮航空BR-761班機自大陸返國，以託運行李方式，攜帶陸製豬肉內陷的月餅，分別重14公斤、0.75公斤及2.04公斤，未據口頭或書面申報，走綠線免申報檯通關，被防檢局依法各裁罰20萬元。

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台北關說，一名台籍張姓旅客3日從四川成都搭機，晚間返抵國門時，被發現託運行李中夾藏8個豬肉月餅，重約1.4公斤，因未據口頭、書面申報，走免申報檯通關被稽查，依法被罰20萬元，成為3天內第4例。防檢局指出，9月至今一周已有約10件左右攜帶豬肉回台違規案例，「帶進來就是要罰20萬元，不管重量多少！」

台北關呼籲，肉製品屬應施檢疫物品，入境時必須申請檢疫，未檢附輸出國政府檢疫機關簽發的檢疫證明書或未經檢疫合格者，不得攜帶入境，違反最高可處100萬元罰鍰，國人出國旅遊勿攜帶內餡含肉的月餅入境，豬隻一旦感染，致死率可達100%，嚴重影響國內畜牧業及其相關產業。