老農津貼調至7550元太少？　陳水扁：應提高到1萬！





▲老農津貼明年元旦調漲。（圖／農委會提供）

記者黃巈禾／台北報導

2020年1月1日起，老農津貼將從每月7256元調升至7550元。對此，前總統陳水扁認為，政府不宜與老農計較小確幸，老農津貼應提高至1萬元。

針對老農津貼調漲，農委會主委陳吉仲2日表示，總統蔡英文承諾要建立農民的退休金制度，農委會方面也推出農民健保、職災保險、農業保險以及退休年金等措施，前3項都已經陸續推出，最後一項退休年金最快明年就能提案進行修法。

對此，陳水扁3日透過臉書表示，政府不宜跟老農計較小確幸。老農津貼應提高到10000元，而非農委會說的7550元，只比馬英九時期的7256元，多出294元，一天增加不到一個魯蛋的錢。

陳水扁指出，一邊一國行動黨主張老農津貼應發放10000元，絕對是正確的訴求，靠天吃飯的老農民一生為台灣賣命，沒有軍公教勞工的退休福利，無法享受有尊嚴的老年生活。

陳水扁認為，蔡政府犯了跟馬政府相同的錯誤，老農津貼從7256調升至7550，只增加294元，而部分立委倡議參考指標由CPI改為經濟成長率GDP，增7900多元，但農委會卻說，這要修訂《老農津貼暫行條例》，工程浩大，且恐引發不必要的政治爭議，「問題是工程更浩大而且政治爭議更大的一例一休、同婚⋯等，蔡政府還不是照幹！」

陳水扁還說，農委會説政府正積極研議，最快明年提案推動修法，期能將老農津貼與國民年金結合，希望農民未來也能有月退金破萬元，「問題是蔡政府要推動的是結合國民年金，繳15年以上的農保保費才能領取，與目前的老農民與老榮民津貼都是社會福利，不用繳15年保費完全不同。」

陳水扁痛批，「老榮民領14000多月的津貼不必繳交15年的保費，為什麼老農民要領萬元反而要？未免獨厚老榮民而輕忽老農民！」