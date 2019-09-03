　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

老農津貼調至7550元太少？　陳水扁：應提高到1萬！

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲樹林有機農夫市集成立。（圖／農委會提供）

▲老農津貼明年元旦調漲。（圖／農委會提供）

記者黃巈禾／台北報導

2020年1月1日起，老農津貼將從每月7256元調升至7550元。對此，前總統陳水扁認為，政府不宜與老農計較小確幸，老農津貼應提高至1萬元。

針對老農津貼調漲，農委會主委陳吉仲2日表示，總統蔡英文承諾要建立農民的退休金制度，農委會方面也推出農民健保、職災保險、農業保險以及退休年金等措施，前3項都已經陸續推出，最後一項退休年金最快明年就能提案進行修法。

對此，陳水扁3日透過臉書表示，政府不宜跟老農計較小確幸。老農津貼應提高到10000元，而非農委會說的7550元，只比馬英九時期的7256元，多出294元，一天增加不到一個魯蛋的錢。

陳水扁指出，一邊一國行動黨主張老農津貼應發放10000元，絕對是正確的訴求，靠天吃飯的老農民一生為台灣賣命，沒有軍公教勞工的退休福利，無法享受有尊嚴的老年生活。

陳水扁認為，蔡政府犯了跟馬政府相同的錯誤，老農津貼從7256調升至7550，只增加294元，而部分立委倡議參考指標由CPI改為經濟成長率GDP，增7900多元，但農委會卻說，這要修訂《老農津貼暫行條例》，工程浩大，且恐引發不必要的政治爭議，「問題是工程更浩大而且政治爭議更大的一例一休、同婚⋯等，蔡政府還不是照幹！」

陳水扁還說，農委會説政府正積極研議，最快明年提案推動修法，期能將老農津貼與國民年金結合，希望農民未來也能有月退金破萬元，「問題是蔡政府要推動的是結合國民年金，繳15年以上的農保保費才能領取，與目前的老農民與老榮民津貼都是社會福利，不用繳15年保費完全不同。」

陳水扁痛批，「老榮民領14000多月的津貼不必繳交15年的保費，為什麼老農民要領萬元反而要？未免獨厚老榮民而輕忽老農民！」

ET快訊
越南旅遊「床底放瓷盤蓋白碗」！「掀開見2色點」飯店竟道歉　真
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

香港已無法申請遊行　黃之鋒期盼：9/28台灣總動員跨海支持

高鐵遺落300萬現金！陳明文2日才說：政府要讓你的荷包滿滿

提「革命4階段論」　柯文哲：不會為了擴張收一大堆人

卓榮泰稱無選舉預算　陳思宇酸：Are you sure？誠實有那麼難嗎？

老農津貼調至7550元太少？　陳水扁：應提高到1萬！

談香港問題　柯文哲：罵大陸沒有用，指出問題在哪就好

響應蔡英文指令　國軍勤務大隊穿軍服參訪美術館

韓國瑜若當選…　張善政：擴大港生來台就學、放寬在台就業

與民進黨決裂　柯文哲自稱「底色沒有變」：我還是綠底的

李乾龍爆侯「適當時機全力輔選韓」　侯友宜：我做我該做的事

韓國瑜怒轟密謀換瑜是腦袋進水 直播怒嗆：支持台獨去投蔡英文

「誰叫她不來接我」醉老公回家怒 拿槍朝孕妻連轟4槍...頭胸中彈！

秋冬遊補助9/1上路了！　教你「申請4步驟」爽賺2000元

1.2萬人搶當高市「底薪32K」清潔隊員　錄取率1.5％！孕婦、留美碩士都來拚

不甩紅旗警告！陸客仍下海戲水 導遊態度囂張...遇墾管處急道歉

《德魯納》殺青IU美到鎂光燈不想停　呂珍九、P.O..每個都好喜歡

目睹女友被推撞水泥護欄氣炸… 跑車男「掏鋸子割脖」互毆見血

太妍頂新髮型走機場！　白皙皮膚＋大長腿超仙

網紅開箱3千元iPhone 11山寨機 「尋找iPhone」竟驚見谷歌地圖...

成績≠成就！人力將被機器取代 他拍片諷現存「填鴨式教育制度」

香港已無法申請遊行　黃之鋒期盼：9/28台灣總動員跨海支持

高鐵遺落300萬現金！陳明文2日才說：政府要讓你的荷包滿滿

提「革命4階段論」　柯文哲：不會為了擴張收一大堆人

卓榮泰稱無選舉預算　陳思宇酸：Are you sure？誠實有那麼難嗎？

老農津貼調至7550元太少？　陳水扁：應提高到1萬！

談香港問題　柯文哲：罵大陸沒有用，指出問題在哪就好

響應蔡英文指令　國軍勤務大隊穿軍服參訪美術館

韓國瑜若當選…　張善政：擴大港生來台就學、放寬在台就業

與民進黨決裂　柯文哲自稱「底色沒有變」：我還是綠底的

李乾龍爆侯「適當時機全力輔選韓」　侯友宜：我做我該做的事

U18世界盃／陳志杰4局飆8K　中華隊15比0扣打南非確定晉級

13歲成名、20歲卻被全世界「嘲笑討厭」　小賈斯汀：我很有錢，但沒能力面對真實世界

AKB前成員推「SM綑綁主題」寫真！　「雙手勒出深紅印」照片曝光掀熱議

免挨餓也能瘦！掌握5關鍵吃飽不吃肥　小心「這個」熱量陷阱

桃園青年「有頭鹿」！　鼓勵職場實習縮短學用落差

19歲女每月要命經痛2天　中醫調理2個月讓她天天快樂

超毛的！2公尺棺材套塑膠袋橫躺路邊　失主驚覺：沒綁好掉了

中職／曾想放棄蹲捕　林祐樂獲捕手金手套資格：感謝黃甘霖

金管會計畫開放電支商家可互通　最快2020年成立「跨機構共用平台」

小鬼主持《玩很大》滿一年　憲哥曝另一節目「很過分」：金鐘沒報他名字

消費行為調查

您好，為了解民眾對於消費行為的與未來的需求，作為消費服務與消費內容的改善，《ETtoday新聞雲》邀請網友們一起來發表意見，讓您的聲音被聽見！
ETtoday民調雲 敬上

政治熱門新聞

高雄里長「拍1米天坑照」怒了：..

運作「韓朱配」　勝選3支箭曝光

周錫瑋哭了！直喊「換瑜」是助英..

韓粉怒了！手寫80字明信片嗆反..

陳明文在高鐵掉300萬　兒澄清..

韓國瑜不要台獨票　他：中華民國..

獨／朱立倫不當副手　但一定幫韓..

韓國瑜來了！8日抵新北造勢擊退..

國民黨換瑜也換不回郭？懶人包來..

獨／2個共通點　讓柯文哲挺郭台..

國民黨啟動「瑜下郭上」？　吳敦..

郭新政宣布選左楠區立委　「我要..

郭台銘：Make Taiwan..

韓國瑜聽到「遲到」超激動！再轟..

更多熱門

相關新聞

終止神豬比賽有譜！7千人連署

公共政策網路參與平台近日發起「終止神豬重量比賽祭祀」提案，附議人數目前已達6715人，根據規定只要超過5千人，相關主管機關就必須在期限內回應。主管機關之一的農委會今（3日）向《ETtoday新聞雲》表示，將等國發會邀請相關部會和廟方等相關人士一起討論，此文化存在的必要性。

阿扁：身分證發台灣、中華民國2版本

老農津貼明年元旦起調至7550元

內政部：對所有政黨一視同仁　未獨厚民眾黨

現在的「蔡英文」還可以相信嗎？

關鍵字：

老農津貼陳水扁農委會

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

劍魚生成將大迴轉！玲玲今晚水氣到周三四全台防大雨

客滿要等2小時！候位一家人問一句話　客：食慾沒了

女歌手演唱會上辣舞　遭煙火彈炸穿水蛇腰

17歲女兒懷孕！鋼鐵爸「最後1句話」她心痛哭了

好市多中和店將實施新政策　網推爆

阿嬌老公爆「約炮豪乳女網紅」！視訊截圖傳出

整理釋迦摸到一條長軟軟　她秒用膠帶黏

BMW對決 MX-5　北宜廝殺雙濺血

韓國瑜伽老師直播　「狂炸左右雪乳」

上海Costco開幕5天「爆退卡人潮」

女騎士大露裸背　車友：可幫擦防曬嗎～

95億「鍍金運河」啟用14hrs就潰堤

小禎同框隋棠！一往下看網傻了

2女一起洗澡！下秒她裸體「無傷痕」斃命

「包龍星」再爆押人妻女　逼人不准搶生意

更多

最夯影音

更多

韓國瑜怒轟密謀換瑜是腦袋進水 直播怒嗆：支持台獨去投蔡英文

「誰叫她不來接我」醉老公回家怒 拿槍朝孕妻連轟4槍...頭胸中彈！

秋冬遊補助9/1上路了！　教你「申請4步驟」爽賺2000元

1.2萬人搶當高市「底薪32K」清潔隊員　錄取率1.5％！孕婦、留美碩士都來拚

不甩紅旗警告！陸客仍下海戲水 導遊態度囂張...遇墾管處急道歉

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面