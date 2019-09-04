梅克爾出訪中國前　德媒勸：要求中保障港人權，否則歐盟與台建交！

▲德媒建議梅克爾，直接表明香港局勢想法，否則就與台建交。（圖／路透社下同）

記者陳亭伃／綜合報導

香港示威遊行未停，引發國際關注。德國總理梅克爾即將出訪北京之際，德國媒體就提到，梅克爾應該要表明香港的人權立場，倘若中國不接受，那麼「歐盟就可考慮與台灣建交」希望可以藉此施壓中國。

德國《世界報》（Die Welt）集團總主筆舒斯特（Jacques Schuster）表示，德國過去都會批評美國及其友邦都有道德優越感，但卻在中國面前選擇閃躲。面對近期香港示威遊行，德國應該要表明「真正的人道立場」外交部長馬斯（Heiko Maas）之前對於香港局勢的呼籲也僅提到「如果持續惡化，那個各方都要讓步！」

▲香港示威遊行持續。

舒斯特在社論中提到，目前的香港每一天都有人在街上被警察拖走，只因為他們提到1984年「中英聯合聲明」所賦予他們的權利，國際所謂的呼籲也只是要求雙方冷靜，但是明明雙方同樣都有責任要共同面對。舒斯特也提到，歐盟面對中國時，時常自我矮化，所以中國根本不把歐盟放在眼裡，但實際上歐盟確實有能力可以與中國平等對話。

其中，舒斯特特別說道，「中國連在中英聯合聲明中，保證港人權利都無法忍受的話，歐盟也可以拿出殺手鐧的政治武器，也就是和台灣建交」。此外《商報》（Handelsblatt）也提到，國際長期對中國客氣，只會增加國家的風險，梅克爾確實應該要把握機會，像習近平表明反對處理香港的方式。根據德國政府公布的行程，梅克爾6日將與中國國務院總理李克強共進早餐和面對媒體，晚上與中國國家主席習近平共進晚餐。