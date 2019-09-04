貿易戰成「時間拖延戰」　川普G7峰會後態度大轉變…悲觀度遽增！

▲川普在貿易戰的態度逐漸放軟。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳亭伃／綜合報導

中美貿易戰持續，目前雖傳除中美雙方將於九月份進行貿易談判，但詳細時間與地點仍未有確切的答案。剛結束度假的美國總統川普表示，目前中美談判計畫沒有改變，我們都期待未來會發生的事情。但面對1日開始美國對1120億美元中國商品加徵關稅，外界揣測兩方恐怕已經逼近撕破臉的狀態，因此對於談判時間才遲遲未有下文。

綜合外媒報導，川普過去在貿易戰上態度相當強硬，但隨著貿易戰分裂成時間戰、貨幣戰等等，似乎已經上美企業無法招架，根據摩根公司（J.P.Morgan）分析，加徵關稅每一年會讓每個美國家庭多增加1000美元以上的開銷。8月初時川普曾提到，只要有意願，隨時「都可以取消與美談判」此言一出立刻反映在美股走勢。

G7會議之後，川普對於貿易戰態度逐漸放軟，據悉是因G7盟友勸說，川普開始改口希望可以透過和平談判來商討貿易戰的解決辦法、達成協議。另外顧問團也提醒過川普，2020年的總統大選連任之路，現在就應該開始考慮到，因此在貿易戰、移民政策上，也漸漸處理較為「緩和」。

從中國方面的角度來看，倘若川普沒有發動貿易戰，中國根本不迫切去達成協議，但因年初時，川普突然大動作施壓，中國也開始做出反制。然而中國政府也強調，若要達成協議，希望是雙方互惠平等，並不能只有美國受惠，中國如果做出讓步，很可能也會被認為是承認美國的指控。

美國專欄作家弗里德曼（Thomas Friedman）表示，川普過去過度川捧自己的能力可以帶領美國打貿易戰，加上身邊可能有人想要利用貿易戰扳倒中國，衝動之下做出來的「結果格外令人擔憂」。