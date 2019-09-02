他帶13歲「五官深邃妹」開房間　4警衝進門逼出證件…對照名字後糗爆！

▲男子帶13歲混血女兒住飯店度假，卻遭通報。（圖／翻攝自推特）

記者陳亭伃／綜合報導

面對社會混亂，不少服務業對於可疑的對象警覺也相當高。英國一名58歲的男子日前趁著女兒開學前，想說出差可以順便帶著孩子一起購物觀光，沒想到到了下榻飯店後，櫃台服務人員認為男子與年輕女孩出入相當可疑，等到男子帶著女兒進到房間後，突然出現四名警察敲門盤查，讓男子相當憤怒「她只是我混血的女兒！」

綜合外媒報導，考普蘭（Jon Coupland）年輕時，曾和一名泰國籍女子結婚，並且生下一名五官深邃的混血女兒潔西卡（Jessica），但兩人不久後就協議離婚，考普蘭因此得到了女兒的監護權，父女倆過著幸福的日子，但卻因為「女兒長相」常常讓考普蘭備受困擾。

今年已經13歲的潔西卡，想要趁著開學前去旅遊，於是想跟考普蘭一同到漢諾丁出差，到了當地下榻的飯店，考普蘭拿出證件，卻被櫃檯人員不斷詢問，甚至要求看兩人證件證明「是父女」，並且單獨將兩人分開詢問身分。潔西卡當場被嚇得大哭，考普蘭也相當憤怒，認為飯店做得太過火。

沒想到就在父女倆進入房間後，不到一小時突然出現4名警察敲門，要求考普蘭拿出證件，警方也表示，確實接到飯店通報有人帶未成年兒童「進行可疑活動」所以才前往察看，如果沒有問題就會離開，更提到如果有人通報就會前往查看，因為警方非常重視兒童相關案件。

考普蘭事後相當憤怒，不僅因為這已非第一次，更因為2014年他被指控虐待女兒，但事後證明根本沒有此事，得到300萬台幣的賠償。考普蘭坦言「或許女兒不是泰國混血，這些事就能避免，這樣的指控真的太令人不舒服」。而不少網友看到此消息也表示，其實飯店並沒有做錯，畢竟沒有人一眼就能看出他們是父女，多一層關切也是因為好意。