女歌手演唱會上辣舞　下秒遭「煙火彈炸穿水蛇腰」觀眾海豚音尖叫竄逃！

▲西班牙女歌手在舞台上被煙火彈炸爆肚。（圖／翻攝自flipboard下同）

記者陳亭伃／綜合報導

西班牙馬德里西北部的拉斯韋爾拉納斯鎮（Las Berlanas）日前發生一起演唱會意外。一名30歲的火辣女歌手珊絲（Joana Sainz）當時正在舞台上熱力唱跳，來到音樂高潮之處，舞台前方噴出大量的煙火彈，原本製造氣氛的火花竟然突然發生器材爆炸，煙火彈直接射中珊絲導致表演中斷，眾人才發現她已當場身亡。

根據英國《太陽報》報導，爆炸意外發生在當地時間凌晨，現場約有1000名觀眾，當時珊絲與其他夥伴一起上場時，掀起一陣表演高潮，這時原本是舞台造景的煙火彈噴射出一段時間後，突然發出去劇烈的爆炸聲，現場觀眾立刻尖叫竄逃。站在珊絲一旁的表演夥伴這時發現，珊絲的腹部遭到煙火彈擊中已經倒地，立刻找來醫護人員。

▲舞台上突然發出巨響、火花嚇壞觀眾。

目擊者表示，當時煙火彈噴出兩枚，一個往前方噴射，另一個擊中了歌手的腹部，現場所有人都嚇呆了。當地媒體報導，珊絲和所屬團體總共有15名成員，包括歌手、舞者。警方到場了解後，初步研判是舞台設備發生故障，因此導致煙火彈突然失控噴射，但詳細事故原因仍需要進一步調查。

事件發生後，該演唱會立即中斷，並且將布幕蓋上。珊絲被緊急送往醫院急救，但到院前就已沒有呼吸心跳。不少珊絲的西班牙粉絲也默默在社群網路上表示哀悼。

►奔牛活動遭恐怖公牛狂撞 他驚嚇目睹52歲男慘死：頭快被扯斷了

►墨西哥華裔毒梟豪宅遭拍賣...1.63億成交 全捐作運動員獎學金