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21名保守黨員倒戈…英國會通過法案擋「硬脫歐」　邱吉爾外孫遭除黨籍

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▲▼保守黨議員、前首相邱吉爾的外孫蘇姆斯（Nicholas Soames）。（圖／路透）

▲保守黨議員、前首相邱吉爾的外孫蘇姆斯。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

英國國會為了阻擋無協議脫歐，當地時間3日晚間以27票之差通過法案，有望將脫歐期限延至明年1月底。愛爾蘭財政部長杜諾荷（Paschal Donohoe）則表示，若想延後脫歐，必須有非常重要且充分的政治理由。這次國會的反擊，也讓21名保守黨員倒戈，其中包含前首相邱吉爾的外孫蘇姆斯（Nicholas Soames）。

▲▼倫敦反脫歐遊行。（圖／路透）

▲許多民眾聚集在國會外抗議。（圖／路透）

該法案要求政府須在10月19日前，和歐盟談成新的協議，或是國會同意無協議脫歐，否則強生（Boris Johnson）就要向歐洲理事會要求，延長脫歐期限至2020年1月31日。法案最終以以328票對301票通過，其中共有21名保守黨員倒戈，包含前司法大臣高克（David Gauke）、前財政大臣韓蒙德（Philip Hammond）等前內閣成員，就連邱吉爾（Winston Churchill）的外孫蘇姆斯也因倒戈被開除黨籍。蘇姆斯表示，這並非保守黨末日，「但是非常糟糕的一晚。」

▲▼英國首相強生（Boris Johnson）。（圖／路透）

▲強生揚言提早大選。（圖／路透）

根據《路透社》報導指出，杜諾荷向英國想要再次延後脫歐期限，就必須有非常充分的理由，「歐洲理事會（European Council）和歐洲聯盟執行委員會（European Commission）先前指出，若要延後脫歐期限，就要有很重要的政治理由，但我也不清楚是什麼樣的理由。」

遭受挫敗的強生表示，國會此舉只是把脫歐決定權交還給歐盟，若有必要，他會提前進行國會大選，因為這是唯一的方法。工黨領袖柯賓（Jeremy Corbyn）則認為，政府應優先解決無協議脫歐的問題，而非一昧進行反制，「要大選可以，但先通過法案，把無協議脫歐移出選項再說。」

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