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狠父喊沒錢養「7歲女童餓成木乃伊」　警破門想救…卻抱出屎尿乾屍

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▲7歲女童遭餓成木乃伊。（圖／翻攝自當地警方）

▲7歲女童遭餓成木乃伊。（圖／翻攝自當地警方）

記者陳亭伃／綜合報導

生了孩子，他就是一輩子的責任。一名澳洲父親日前遭到指控虐待年僅7歲的女兒，他將年幼的孩子關在一個沒有玩具、窗戶的房間內，並且並未按照正常時間讓女兒進食，時間長久下來7歲的小女孩愛寶妮（Ebony）最終只剩下9公斤，在父母親遭到逮捕的兩周後，警方在小房間找到女孩的遺體，警方表示：是執法以來看過最悽慘的兒童受虐案。

綜合外媒報導，這名父親當時因為虐待女童遭到逮捕時，告訴法官「因為沒有錢買食物、養育小孩」但根據調查，男子對於生活開銷仍有能力給付，甚至還在購物網站買東西，他的妻子（女童母親）也目睹自己的孩子遭受惡毒的對待，但仍選擇跟狠心丈夫一起虐待女兒。

▲▼虐待示意圖。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲女童被發現時已經餓成木乃伊狀身亡。（圖／示意圖／Pixabay）

年僅7歲的愛寶妮，因為三餐不濟加上沒有攝取其他營養，平時就被關在空盪的房間，排泄也直接就地解決。直到女童的父母親遭到逮捕後，警方才問出女童被關的密室。警方一行人到場搜尋時，打開房間的門就聞到陣陣的惡臭，接著看到已經餓到乾癟死亡的女童「幾乎變成木乃伊」的樣子。

審判法官赫爾姆（Hulme）表示，這名父親試圖想要否認自己沒有虐待兒童，但18歲就已經沉迷於毒品的他，根本無法說服陪審團，加上調查顯示他還是有能力生活，甚至還跟警方表示「無法克制自己的暴力傾向」明顯的凸顯出沒有同理心的事實。

法警也表示，在愛寶妮被關的房間中，有三雙已經穿了很久的襪子，很可能就是造成她皮膚潰爛的原因，報告也提到，愛寶妮的身體幾乎都被屎尿沾到。法官最終審判，愛寶妮的父親將被判16年徒刑，母親則最快要到2037年才能假釋。

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