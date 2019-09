父搭Uber先下車！一轉頭…司機「加速載走」2歲女　316萬賣掉卻成冰冷屍體

▲奈拉尼的尋人啟事。(圖/翻攝自推特/FindUSNetwork_Amber)

記者黃心瑀/綜合報導

美國賓州警方在8月31日時接獲一起報案,一名父親聲稱在搭乘Uber時先行下車,當他要轉身將年僅2歲的小孩抱出車外時,車子卻突然加速開走,而他的孩子則是遭到Uber司機載走後失蹤。據悉,當地警方在3日時於郊外一處公園找到這名小孩,但卻已經成了一具冰冷的屍體。

現在許多人為求方便,都會選擇搭計程車或是叫Uber代步,但是裡頭卻也潛藏著不為人知的危險。綜合外媒報導,這起事件發生在美國賓州的匹茲堡(Pittsburgh),保羅(Paul Johnson)在8月31日晚間帶著2歲的女兒奈拉尼(Nalani Johnson),與一名朋友搭上了Uber,沒想到就在下車後準備轉身將小孩抱出車外時,25歲的女司機南西(Sharena Nancy)卻加速將車開走,形同將小孩綁架帶走。

保羅緊急報警後,南西的汽車雖然立即被警方追蹤到,但卻未在車上發現奈拉尼跟兒童汽車座椅的身影。不過整起事件卻在警方開始調查後出現大反轉,原來Uber司機南西跟保羅在過去的幾個月就已經認識了,雙方的關係更處於曖昧的階段。南西表示,保羅以10萬美元(約316萬台幣)的價格,將女兒奈拉尼賣給其他人,而自己則是受到保羅的指使,把小孩載到一個指定的地點後,轉交給一名路邊的陌生女人。

對此,奈拉尼的奶奶、保羅的媽媽塔吉(Taji Walsh)則是否認一切的指控,並告訴記者,如果兒子真的有罪,警察不會輕易地放人。報導中指出,在經過3天的尋人行動之後,奈拉尼的屍體在匹茲堡郊外的Pine Ridg公園裡被發現,至於死因跟整起事件的發生原由仍在持續調查當中。

