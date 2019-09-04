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父搭Uber先下車！一轉頭…司機「加速載走」2歲女　316萬賣掉卻成冰冷屍體

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▲▼（圖／翻攝自推特／FindUSNetwork_Amber）

▲奈拉尼的尋人啟事。（圖／翻攝自推特／FindUSNetwork_Amber

記者黃心瑀／綜合報導

美國賓州警方在8月31日時接獲一起報案，一名父親聲稱在搭乘Uber時先行下車，當他要轉身將年僅2歲的小孩抱出車外時，車子卻突然加速開走，而他的孩子則是遭到Uber司機載走後失蹤。據悉，當地警方在3日時於郊外一處公園找到這名小孩，但卻已經成了一具冰冷的屍體。

現在許多人為求方便，都會選擇搭計程車或是叫Uber代步，但是裡頭卻也潛藏著不為人知的危險。綜合外媒報導，這起事件發生在美國賓州的匹茲堡（Pittsburgh），保羅（Paul Johnson）在8月31日晚間帶著2歲的女兒奈拉尼（Nalani Johnson），與一名朋友搭上了Uber，沒想到就在下車後準備轉身將小孩抱出車外時，25歲的女司機南西（Sharena Nancy）卻加速將車開走，形同將小孩綁架帶走。

保羅緊急報警後，南西的汽車雖然立即被警方追蹤到，但卻未在車上發現奈拉尼跟兒童汽車座椅的身影。不過整起事件卻在警方開始調查後出現大反轉，原來Uber司機南西跟保羅在過去的幾個月就已經認識了，雙方的關係更處於曖昧的階段。南西表示，保羅以10萬美元（約316萬台幣）的價格，將女兒奈拉尼賣給其他人，而自己則是受到保羅的指使，把小孩載到一個指定的地點後，轉交給一名路邊的陌生女人。

對此，奈拉尼的奶奶、保羅的媽媽塔吉（Taji Walsh）則是否認一切的指控，並告訴記者，如果兒子真的有罪，警察不會輕易地放人。報導中指出，在經過3天的尋人行動之後，奈拉尼的屍體在匹茲堡郊外的Pine Ridg公園裡被發現，至於死因跟整起事件的發生原由仍在持續調查當中。

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