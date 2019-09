加州火燒船34乘客罹難…僅「船長+4船員」跳船獲救　FBI加入調查

▲整艘潛水船起火燃燒。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

美國商業潛水船「概念號」(Conception)2日凌晨在南加州外海燒毀,僅有船長與4名船員順利跳海逃生,其餘35人全數罹難。國家運輸安全委員會(NTSB)已經成立調查小組,準備調查起火原因,聯邦調查局(FBI)也確認加入協助,並訊問倖存的船員,事發當下是否有給予乘客任何逃生協助,但官方未透露具體細節。

聖塔芭芭拉(Santa Barbara)郡警長布朗(Bill Brown)表示,除了5名在甲板的船員順利逃生外,沒有發現任何倖存者,目前警方仍繼續努力打撈,並進行DNA鑑定讓家屬可以帶回親屬遺體。布朗指出,火災發生在2日凌晨3點半左右,所有的乘客都在船艙底層睡覺,火勢迅速蔓延,堵住下層甲板兩個出口,最後在距離聖克魯斯島(Santa Cruz Island)海岸32公里處沉沒。

▲船員送醫畫面曝光。(圖/達志影像/美聯社)



搜救隊已經尋獲20具遺體,其餘14人仍困在船艙內,官方研判凶多吉少,目前已取消搜救行動,轉向以打撈遺體為目標。美國海岸巡防隊長羅徹斯特(Monica Rochester )表示,這艘船在最近一次檢查中,符合所有消防法規定,包含配有煙霧探測器與滅火器。國家運輸安全委員會發言人霍曼迪(Jennifer Homendy)指出,目前已經收到5名獲救船員的書面報告,會盡力查出真相。

▲▼民眾主動至碼頭獻花弔念。(圖/達志影像/美聯社)



協助救起5名船員的「逃跑葡萄」( Grape Escape)的船主漢森夫婦(Bob and Shirley Hansen)表示,他們在半夜被猛烈的敲打聲嚇醒,跑出去才發現有5名船員渾身發抖向他們求救,接著看到幾百英尺外的一艘船正燃起熊熊大火。獲救船員說,所有逃生口都被火堵住,他們來不及幫助其他乘客。

Pacific Collegiate School in Santa Cruz said two of its students and one of the student's parents were on board the boat that caught fire. https://t.co/p2m9lLgZ1j