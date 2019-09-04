加州火燒船34乘客罹難…僅「船長+4船員」跳船獲救　FBI加入調查

▲整艘潛水船起火燃燒。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國商業潛水船「概念號」（Conception）2日凌晨在南加州外海燒毀，僅有船長與4名船員順利跳海逃生，其餘35人全數罹難。國家運輸安全委員會（NTSB）已經成立調查小組，準備調查起火原因，聯邦調查局（FBI）也確認加入協助，並訊問倖存的船員，事發當下是否有給予乘客任何逃生協助，但官方未透露具體細節。

聖塔芭芭拉（Santa Barbara）郡警長布朗（Bill Brown）表示，除了5名在甲板的船員順利逃生外，沒有發現任何倖存者，目前警方仍繼續努力打撈，並進行DNA鑑定讓家屬可以帶回親屬遺體。布朗指出，火災發生在2日凌晨3點半左右，所有的乘客都在船艙底層睡覺，火勢迅速蔓延，堵住下層甲板兩個出口，最後在距離聖克魯斯島（Santa Cruz Island）海岸32公里處沉沒。

▲船員送醫畫面曝光。（圖／達志影像／美聯社）



搜救隊已經尋獲20具遺體，其餘14人仍困在船艙內，官方研判凶多吉少，目前已取消搜救行動，轉向以打撈遺體為目標。美國海岸巡防隊長羅徹斯特（Monica Rochester ）表示，這艘船在最近一次檢查中，符合所有消防法規定，包含配有煙霧探測器與滅火器。國家運輸安全委員會發言人霍曼迪（Jennifer Homendy）指出，目前已經收到5名獲救船員的書面報告，會盡力查出真相。

▲▼民眾主動至碼頭獻花弔念。（圖／達志影像／美聯社）



協助救起5名船員的「逃跑葡萄」（ Grape Escape）的船主漢森夫婦（Bob and Shirley Hansen）表示，他們在半夜被猛烈的敲打聲嚇醒，跑出去才發現有5名船員渾身發抖向他們求救，接著看到幾百英尺外的一艘船正燃起熊熊大火。獲救船員說，所有逃生口都被火堵住，他們來不及幫助其他乘客。

Pacific Collegiate School in Santa Cruz said two of its students and one of the student's parents were on board the boat that caught fire. https://t.co/p2m9lLgZ1j — KTVU (@KTVU) September 3, 2019

官方尚未公布罹難者名單，布朗指出，罹難者年齡從十幾歲到六十歲不等，大多來自北加州聖荷西和舊金山灣區。許多罹難者家屬也在社群媒體上公布親屬失蹤的消息，包含來自加州的羅薩斯（Susana Rosas）說，他的三個女兒、前夫與前夫的妻子，都在那艘船上；聖塔克魯茲（Santa Cruz）的太平洋學院學校（Pacific Collegiate School）也指出，他們有多位學生也都在船上。

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