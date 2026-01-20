尤金妮公主「決裂安德魯王子」！淫魔案成父女翻臉關鍵

▲尤金尼公主（左圖）被爆已和父親安德魯前王子（右圖）全面斷絕往來。（圖／翻攝princesseugenie IG、X@kindaintoit__）

圖文／鏡週刊

英國安德魯前王子（Andrew Mountbatten-Windsor）因捲入已故淫魔艾普斯坦（Jeffrey Epstein）性犯罪醜聞，遭拔除王室頭銜。如今連小女兒尤金妮公主（Princess Eugenie）都與他全面斷絕往來，據傳她對父親遲遲未向受害者公開道歉感到失望。

創立反奴役組織卻碰上父親醜聞？ 尤金妮為何選擇不原諒？

安德魯去年10月因與艾普斯坦案關係密切，遭剝奪所有王室頭銜與職務，並被逐出公眾生活。根據《每日郵報》報導，安德魯對父女關係決裂深感痛心。一名消息人士形容，兩人的狀況像貝克漢長子布魯克林（Brooklyn Beckham）與爸媽斷聯一樣，「完全沒有任何聯繫，她徹底與父親劃清界線」。

現年35歲的尤金妮長期致力於反人口販運和性剝削，她創立「反奴役聯盟」（The Anti-Slavery Collective）專注打擊現代奴隸制度。因此，她對父親涉入艾普斯坦案更加難以接受，尤其對安德魯未曾正式向受害者道歉，尤金妮覺得無法原諒。

▲尤金妮（右）和姊姊碧翠絲公主（左）感情很好。（圖／翻攝princesseugenie IG）

姊姊選擇低調撐場？ 威廉王子被爆「刻意迴避」堂妹？

不過，尤金妮的姊姊碧翠絲公主（Princess Beatrice）則選擇以較溫和的方式，試圖維持與父親的關係，兼顧在王室內的形象。碧翠絲上月在倫敦為女兒雅典娜（Athena）舉辦受洗儀式時，邀請父親出席，儘管安德魯有參加教堂儀式，但他仍缺席隨後在酒吧舉行的聚會。

目前安德魯準備搬離居住20年的「皇家小屋」（Royal Lodge），上週已有搬家公司現身協助搬遷。短期內他預計搬到位於桑德令罕莊園的臨時住所，等復活節期間完成新宅整修後，會正式入住。

此外，尤金妮與堂哥威廉王子（Prince William）的互動也引發討論。她和碧翠絲去年出席英王查爾斯三世（King Charles III）在諾福克郡舉辦的耶誕節禮拜活動，傳出威廉在活動期間，似乎有意迴避跟尤金尼互動，氣氛不和諧。但有接近王室的消息人士澄清，威廉確實有與尤金妮和碧翠絲在聖誕節期間互動，強調雙方之間並無敵意。



更多鏡週刊報導

安德魯王子頭銜遭拔！威廉擬啟動「王室大清洗」 哈利、梅根剉咧等

不想和解！貝克漢長子千字文「控父母6大罪狀」 毀婚姻、羞辱「完美家庭攏係假」

安德魯王子被爆與淫魔玩「11P群交」！ 受害者遺作揭「蘿莉島」恐怖黑幕