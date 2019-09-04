檳榔妹「安全帶神裝」超OP！8條線猛勒...辣肉擠出來　逆天屁股蛋網跪朝聖

▲檳榔妹超逆天長腿，黑帶撐著屁股蛋。（圖／翻攝自《爆廢公社》）

網搜小組／許凱彰報導

一名網友在臉書社團上分享一張賣檳榔妹妹的照片，只見她穿著「一整套」安全帶神裝，完美遮住私密部位，側身邪惡曲線一覽無遺，引發上千名網友紛紛敲碗跪求地點朝聖，「這我一天應該可以去好幾次」。

「害我一天跑好幾次」！原PO在臉書社團《爆廢公社》貼出一張檳榔妹秀出辣腿的照片，圖中見她穿上超火辣的神裝，8條黑色束帶縱橫交錯圍住胸部到屁股蛋下的神祕領域，鏤空側身超惹火，再一個回眸，輕輕一抹微笑面對鏡頭拍照。

▲檳榔妹超惹火的安全帶神裝引發網友討論。（示意圖／記者黃克翔攝）

不少網友看到原PO貼出照片，「害我檳榔真的越吃越大了」、「可惡，突然想買結冰水」、「你難道不知道發文要付地址嗎」、「做人不要太過分真的地址很重要你北明天開始學吃檳榔」、「COSPLAY第五元素，太屌了」、「這套衣服幾霸昏」、「沒有公開店名店址是可恥的」、「檳榔500分10次買」、「這個會曬出一格一格的」。

對此，也有眼尖網友指出，「這間就在桃園啊」、「看來該常跑桃園了」、「經X路紅X茄不謝了」、「已經發動車輛，準備出發桃園Go Go」、「桃園經X路紅X茄，還有提供外送」、「不用謝，經X路25X號」。據了解，該間檳榔攤位於桃園市中心，才剛開幕不到2個月，就擁有不少死忠常客。