通緝犯街頭逃竄！南投警「辣椒水+警棍」逮人　抄出一堆槍毒

記者高堂堯／南投報導

曾姓毒品通緝犯日前晚間開車於南投市出沒，警方獲悉後尾隨並出動警網圍捕，最後於南崗工業區內追上曾男並以辣椒水制伏、逮捕，並起獲「喪屍煙彈」依托咪酯等毒品、改造槍彈等，訊後移送法辦。

▲南投警方深夜持警棍、辣椒水追捕通緝毒犯，查獲改造手槍及毒品。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

南投警分局指出，南投派出所日前掌握情資，得知曾男駕駛自小客車於轄內出沒，警員張家銘、吳浩誠12日深夜10時至13日凌晨0時執行巡邏勤務時，果然發現曾男開車進入南投市，隨即尾隨至南崗三路與成功一路口實施攔查；曾男見狀即加速逃逸，警方隨即調閱行車軌跡並沿途追緝，最後於南崗工業區內發現曾男蹤跡，員警立即上前追捕，曾嫌也拔腿逃跑，員警最終趕上並以辣椒水噴灑其雙眼後，將其逮捕歸案。

▲警方以辣椒水噴眼並壓制嫌犯，隨後以自來水供其清洗止痛。

警方指出，附近民眾眼見員警持辣椒水及警棍追緝，還一度誤以為有人持木棍及水槍鬥毆，並撥打110報案，轄區員警到場處理後，才知到是同仁正在追捕通緝犯；警方對曾男隨身攜帶之手提包實施附帶搜索，當場查獲改造手槍2把、彈匣3個、子彈29顆、第一級毒品海洛因1包(毛重0.77公克)、第二級毒品安非他命(毛重1.68公克)、含海洛因針筒8支、依托咪酯煙彈2顆、電子煙機台3支、鏟管4根、安非他命吸食器1組等物。

曾男到案後坦承上開物品均為其個人所有及施用，警方依法查扣相關證物，偵訊後依《違反槍砲彈藥刀械管制條例》、《毒品危害防制條例》及通緝案件等罪，移送南投地檢署偵辦。