社會 社會焦點 保障人權

通緝犯街頭逃竄！南投警「辣椒水+警棍」逮人　抄出一堆槍毒

記者高堂堯／南投報導

曾姓毒品通緝犯日前晚間開車於南投市出沒，警方獲悉後尾隨並出動警網圍捕，最後於南崗工業區內追上曾男並以辣椒水制伏、逮捕，並起獲「喪屍煙彈」依托咪酯等毒品、改造槍彈等，訊後移送法辦。

▲南投警方深夜持警棍、辣椒水追捕通緝毒犯，查獲改造手槍及毒品。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲南投警方深夜持警棍、辣椒水追捕通緝毒犯，查獲改造手槍及毒品。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

南投警分局指出，南投派出所日前掌握情資，得知曾男駕駛自小客車於轄內出沒，警員張家銘、吳浩誠12日深夜10時至13日凌晨0時執行巡邏勤務時，果然發現曾男開車進入南投市，隨即尾隨至南崗三路與成功一路口實施攔查；曾男見狀即加速逃逸，警方隨即調閱行車軌跡並沿途追緝，最後於南崗工業區內發現曾男蹤跡，員警立即上前追捕，曾嫌也拔腿逃跑，員警最終趕上並以辣椒水噴灑其雙眼後，將其逮捕歸案。

▲南投警方深夜持警棍、辣椒水追捕通緝毒犯，查獲改造手槍及毒品。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲南投警方深夜持警棍、辣椒水追捕通緝毒犯，查獲改造手槍及毒品。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲警方以辣椒水噴眼並壓制嫌犯，隨後以自來水供其清洗止痛。

警方指出，附近民眾眼見員警持辣椒水及警棍追緝，還一度誤以為有人持木棍及水槍鬥毆，並撥打110報案，轄區員警到場處理後，才知到是同仁正在追捕通緝犯；警方對曾男隨身攜帶之手提包實施附帶搜索，當場查獲改造手槍2把、彈匣3個、子彈29顆、第一級毒品海洛因1包(毛重0.77公克)、第二級毒品安非他命(毛重1.68公克)、含海洛因針筒8支、依托咪酯煙彈2顆、電子煙機台3支、鏟管4根、安非他命吸食器1組等物。

曾男到案後坦承上開物品均為其個人所有及施用，警方依法查扣相關證物，偵訊後依《違反槍砲彈藥刀械管制條例》、《毒品危害防制條例》及通緝案件等罪，移送南投地檢署偵辦。

▲南投警方深夜持警棍、辣椒水追捕通緝毒犯，查獲改造手槍及毒品。（圖／記者高堂堯翻攝）

01/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
542 1 8155 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／北市捷警隊包庇狼父警！性騷女警「查了9年」
苗栗大貪官被彈劾又收賄16萬喬案　監察院二度彈劾
快訊／嘉義市宣布不跟進免費午餐！
快訊／國防部打臉黃國昌　曝可公開具體品項、金額條件
首颱「洛鞍」最快明天生成　最新預測曝
美方樂見兩岸對話　陳智菡透露：確實有提到類似攻台時間表
快訊／萊爾富福袋抽出首位「台積電股票」得主　171.5萬元入

通緝犯毒品改造手槍追捕喪屍煙彈依托咪酯辣椒水

林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD

林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD
高鐵台南站旅客落軌！男子當場死亡　列車往回開再換軌道

高鐵台南站旅客落軌！男子當場死亡　列車往回開再換軌道

詐騙魔頭陳志落網扯出中國高官收賄黑幕　妻Eva炫富起底！女兒彈24K純金鋼琴

詐騙魔頭陳志落網扯出中國高官收賄黑幕　妻Eva炫富起底！女兒彈24K純金鋼琴

綠高雄市長初選今公布結果　陳其邁喊恭喜：完成民主初選

綠高雄市長初選今公布結果　陳其邁喊恭喜：完成民主初選

張棟樑高雄獻唱〈落雨聲〉淚崩　全場合唱〈當你孤單你會想起誰〉

張棟樑高雄獻唱〈落雨聲〉淚崩　全場合唱〈當你孤單你會想起誰〉

