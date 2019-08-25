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檳榔西施「遭強脫下半身」穿刺！鄉代子律動中邪笑：好像在O死魚　惡劣對話曝

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▲▼檳榔西施、檳榔攤（圖／記者黃克翔攝）

▲宜蘭一名鄉代之子，仗勢強性侵檳榔妹。（圖／示意圖，無關本案／記者黃克翔攝）

地方中心／宜蘭報導

宜蘭一名鄉代之子和剛認識的檳榔妹「花花」（化名）在房間喝酒聊天，之後就在房內對她性侵得逞，更離譜的是，他在性侵對方時還罵說：「為什麼妳都不叫，我好像在X一條死魚。」行徑相當囂張。對此，宜蘭地院依妨害性自主罪判他4年徒刑，而高等法院則駁回他的上訴。

判決指出，有公共危險前科的張姓男子，識檳榔妹花花不久後，就聲稱自己黑白兩道都認識、父親是代表。之後某天張男又要對方送酒到他家裡，兩人就在屋內喝酒閒聊，但怎料夜深之後，張男卻不讓對方回家，甚至將她壓到身下強行性侵得逞，而花花也因為擔心遭到對方毆打而不敢反抗。

張男性侵花花時還邊罵「為什麼妳都不叫，我好像在X一條死魚」，而花花則回說：「我又不喜歡你，怎麼可能對你有反應」更加離譜的是，張男在得知自己挨告後，還跑到檳榔攤找花花理論，甚至對著員警威脅怒罵：「代表的兒子，這樣還要查身分證嗎，打電話給我老爸！把我銬回去」、「看誰權力比較大，要比比看嗎？說啊！還不快說」、「吿強姦，人關起來派出所講，X你老鳥，告強姦，你知死了你」。

對此，宜蘭地院認為，張男犯案後不斷否認犯行，犯後態度不佳，因此依妨害性自主罪判處4年有期徒刑，至於飆罵警員妨害公務的部分，是判處有期徒刑3個月，可易科罰金9萬元，而張男不服判決上訴二審，高等法院則認為一審判決並無不妥，駁回上訴。

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檳榔西施遭強脫下半身性侵　鄉代兒律動中邪笑：妳都不叫像條死魚

關鍵字：檳榔西施,性侵

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