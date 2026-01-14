出獄不是終點！士檢表揚48名榮譽觀護人　成更生人最強後盾

▲（左起）士林榮觀協進會洪良鑑理事長、士林榮觀協進會鄭順吉榮譽理事長、士檢張云綺檢察長。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

士林地檢署本月13日舉辦榮譽觀護人表揚典禮，表揚48位長期投入司法保護工作的榮譽觀護人，感謝他們在更生人假釋或出獄後，持續陪伴、輔導與協助復歸社會，成為更生人走出人生低谷的重要後盾。法務部保護司司長洪信旭、副司長林秀敏及士林地檢署檢察長張云綺均親自到場頒獎，場面隆重溫馨。

其中，有8位榮譽觀護人同時擔任士林地檢署法律宣導團成員，長期深入社區與校園從事犯罪預防宣導，協助民眾建立正確法治觀念。

表揚典禮前，林秀敏副司長以「司法保護工作—現行政策說明及宣導」為題發表專題演講，從制度面與實務面剖析司法保護的核心價值，並鼓勵榮譽觀護人不只關注個案輔導，也要放眼整體司法保護體系，擴大影響力。

▲（左）法務部保護司洪信旭司長 。（圖／記者黃宥寧翻攝）



洪信旭司長致詞表示，榮譽觀護人長期結合社會資源，提供更生人生活、就業與家庭支持，為司法保護工作注入強大能量，讓柔性司法不只停留在政策，而是真正落實在每一個需要幫助的人身上。

張云綺檢察長也指出，榮譽觀護人不僅陪伴個案、投入犯罪預防，更挹注實質資源，協助更生人度過生活難關，「這股力量往往成為翻轉人生的關鍵。」她也勉勵榮譽觀護人持續為更生人點亮希望。

士林榮譽觀護人協進會理事長洪良鑑則表示，更生人即使曾有不完美的過去，只要能協助他們撕下標籤、降低求職阻礙並修補家庭關係，就能讓復歸社會的道路走得更穩健。

▲法務部保護司林秀敏副司長。（圖／記者黃宥寧翻攝）

典禮中也頒發「特殊貢獻獎」，由洪良鑑理事長親自頒給士林地檢署林世裕科長，表揚其多年來熱心助人、熟稔業務，並在行政管理與設備維護上提供專業協助，成為司法保護工作的幕後推手。

包括法務部保護司歐惠婷、沈上凱科長，以及士林地檢署主任檢察官王碩志、江柏青、盧惠珍、周芝君、書記官長周學君、主任觀護人許瑜庭與榮觀聯合會、新北榮觀理事長等人，也到場共襄盛舉，展現司法保護體系攜手合作的力量。