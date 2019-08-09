檳榔攤遭2人亮槍行搶　警一查發現…下手的竟是女搶匪

檳榔攤遭亮槍行搶，2搶匪竟是女的。（圖／達志／示意圖）

記者李忠憲／台中報導

楊姓女子為首的3人強盜集團先在彰化強盜一部小客車後，一行人跑到清水區某檳榔攤亮玩具槍行搶，搜刮8300元現金及11包香菸逃逸。3人被逮後，同夥的陳男、安女均推說遭楊女逼迫，台中地檢署9日偵結，認定3人共謀，依強盜罪起訴，3人將面臨至少7年的牢飯。

起訴書指出，有毒品、竊盜前科的40歲楊姓女子與有毒品前科的26歲安姓女子、39歲陳姓男子因缺錢花用，2018年6月初某日清晨，楊女與陳男先在彰化地區強盜一輛小客車當交通工具（彰化地檢署已起訴），接著到台中市西屯區接安女上車，3人便四處找尋目標。

當天下午2點左右，一行人到梧棲區，發現港埠路上的一家檳榔攤內只有林姓女檳榔西施，四下無人，決定行搶。開車的陳男在車上把風，而楊女與安女2人下車進入檳榔攤後，楊女隨即亮出玩具槍指著林女吆喝「不要動」，接著搜刮收銀機紙鈔零錢共8300元。陳男不久即按喇叭示意趕快離開，2女帶走11包進口香菸上車後，揚長離去。

清水警方獲報立刻成立專案小組，3日就先後逮捕安女、陳男及楊女，依強盜罪嫌送辦。安女及陳男二人雖坦認有去強盜檳榔攤，楊女是主導者，但辯稱都是被楊女逼迫才會去。

檢察官調查後卻認為，陳、安2人在過程中有很多機會可以離開，脫離共犯結構，但陳男卻仍負責把風，並按喇叭示意；2人身材都比楊女高大，有機會對外求援卻都沒做，足見3人確實是合謀，陳、安屬共犯，依強盜罪起訴3人。

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