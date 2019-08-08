利奇馬來勢洶洶　桃市備妥4萬8000個砂包做好防災

▲桃園市政府召開「利奇馬颱風災害應變中心第一次工作會議」。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

利奇馬颱風來勢洶洶，桃園市政府8日下午於消防局召開「利奇馬颱風災害應變中心第一次工作會議」，主持會議的副市長游建華表示，經評估利奇馬颱風暴風圈觸及桃園市的時間為9日上午5時，市府依災防辦流程，開設一級颱風災害應變中心，請各單位備妥資源，作好防災、減災預防工作，降低災損，為市民朋友安全作最大努力。

游建華表示，復興區已於8日下午3時30分停班停課，市府也預計於今天晚上8時，依據颱風最新動態，公布明日是否停班停課資訊。

▲會議中與各區公所指揮中心連線。（圖／市府提供）

水務局長劉振宇表示，水務局已備妥4萬8,000個砂包、抽水機140部、防汛鼎塊2,100塊，也完成63座水門（16座為水利會）巡查工作；桃園市今（2019）年河川區域排水清淤長度105公里，清淤量體共6萬6,136噸，雨水下水道清淤長度共57公里，清淤量體共1萬205噸，配合整治工程確保市民安全；局內61件在建工程也已完成自主防災檢查，也針對預先樹仁三街、14A、大湳、西埤、士校埤、魚管處滯洪池等地進行預防性抽放水，增加滯洪空間。

警察局長陳國進表示，目前已整備警力數4,022人及義勇警察1,296名、民防1,099名、守望相助隊1萬874名等協勤民力，共同參與防救災作業，並清查轄內易淹（積）水影響交通之處計131處，諮詢布置熱心民眾262人，立即通報權責機關處置同步採取警戒管制作為。

▲桃園市政府召開「利奇馬颱風災害應變中心第一次工作會議」。（圖／市府提供）

工務局長賴宇亭表示，工務局已備妥防颱整備機具及設備資源，轄區內527處公園也已委託各區公所維護管理，轄管五大重劃區範圍內88處公園，已與維護廠商建立聯繫平台，可及時排除狀況，進行妥善處置。市內1,063座橋梁安全部份，當巡查人員接獲通報河川水位有明顯暴升訊息時，會立即前往各橋梁巡視，一旦河水接近或已達黃色警戒水位時，即通報橋梁管理機關準備封橋作業。

交通局主秘熊啟中表示，交通局已通知本市各客運公司備妥60部協助救災之運輸車輛，隨時待命參與搶救；加強復興、中壢工務段道路巡查作業，維持道路安全及暢通。

▲會議中與各區公所指揮中心連線。（圖／市府提供）

都發局長盧維屏表示，都發局針對在建建築工加強鷹架、圍籬、人孔 蓋加強固定之通報及工地周圍水溝之疏通，於颱風期間嚴加注意工區管理，備妥1,000個砂包及吊車、抽水機等相關救災機具，並視情況動員12名拆除人力待命。

捷運局長陳文德表示，在建工程已由各施工廠商完成機具設備整備作業、施工圍籬 加固、物料堆置固定及工程周邊水溝清疏維護等防災整備工作。