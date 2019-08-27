「我爸是鄉代啦！」爹寶男性侵檳榔西施　見警囂張嗆：看誰權力大

▲爹寶男性侵檳榔西施，見警囂張狂嗆：「我爸鄉代，看誰權力大。」（圖／東森新聞）

記者趙蔡州／綜合報導

宜蘭縣一名張姓鄉代的兒子2017年約了一名檳榔西施到家裡喝酒聊天，接著趁著醉意性侵對方得逞，事後還拿鄉代之子的身分威脅對方，面對員警還狂吼「看誰權力比較大，要比比看嗎」、「打電話給我老爸」態度極度囂張。宜蘭地院日前依妨害性自主罪判他4年徒刑，高等法院則駁回他的上訴。

根據判決書顯示，身為鄉代兒子的張男有公共危險前科，他因為長期在一間檳榔攤消費進而認識受害者小花（化名），遂經常跟對方吹噓自己「黑白兩道都熟識」、「父親是鄉民代表」等。他2017年3月27日晚間約小花到家喝酒閒聊，但最後卻趁著醉意性侵對方，小花也因為害怕有危險不敢反抗。

▲張男面對員警態度非常囂張。（圖／東森新聞）

張男過程中還不斷開口侮辱小花「為什麼妳都不叫，我好像在X一條死魚」等語，小花逃生後不堪受辱決定驗傷提告，而張男在得知自己被提告性侵後，還不斷跑到檳榔攤威脅小花撤告，面對趕來處理的員警也是瘋狂怒罵，「我是代表的兒子，這樣還要查身分證嗎」、「看誰權力比較大，要比比看嗎，說啊」態度相當囂張。

張男到案後辯稱，小花是自願與他發生關係，自己沒有任何強迫行為，也沒有所謂的性侵情事。宜蘭地院一審認為，張男性侵犯行明確，事後不僅沒有悔意且態度不佳，多次拿父親鄉代的身分壓迫警員，依妨害性自主罪判他4年有期徒刑，嗆警部分也依妨害公務判處3月有期徒刑、得易科罰金9萬元。

張男事後針對性侵部分提出上訴，但高等法院則認為一審判決並無不妥，維持一審判決駁回上訴。

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