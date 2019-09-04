獨／潘恒旭加入韓競辦首專訪！大爆操盤選戰「第一步」：從XX開始

▲潘恒旭9月加入韓國瑜競選團隊後，首度露面受訪。（圖／記者李唯甄攝）

記者李唯甄／高雄報導

前高雄觀光局長潘恒旭9月1日正式辭去局長職務、轉入韓國瑜競選團隊，他離開公部門後突然變得相當低調，不但神隱多日未露面、臉書發文量也驟減。他獨家接受《ETtoday新聞雲》記者專訪時透露，自己最近最重要的工作，就是「每天搭計程車、跟運將聊天」，「聆聽越多民意、就會知道選戰方向該怎麼走！」。

潘恒旭轉入韓國瑜競選團隊後，外界最好奇他會怎麼操盤這場選戰，他透露，自己現在每天都會搭10部左右的計程車、跟運將聊天，「去年選市長時，我也是用這個方式，我覺得計程車就是城市的溫度計，能夠聆聽越多民意，就會知道選戰方向該怎麼走」。至於運將說了什麼？潘恒旭笑說「他們都說『果凍』免驚啦！要出來亂就讓他亂，他就是賭博賭輸了就翻桌，我聽了就很想笑，覺得講得也蠻貼切的」。

▲潘恒旭和楊秋興曾在臉書隔空互嗆數日。（合成圖／ETtoday資料照）

「轉性」變低調的潘恒旭說，自己現在首要任務就是「傾聽」，「雖然我上次罵楊秋興，大家都覺得很好笑，但我不想再用吵架雞、戰鬥雞的形象，讓大家定義我」，他透露，現在有很多政論節目找上門，但「喜歡看我跟王浩宇、陳柏惟、黃光芹吵架的，可能要暫時失望一下」，雖然繼續跟他們糾纏可以創造不錯的收視，但潘恒旭也坦言「蠻沒營養的」，而且也無助對政策的了解，「再過一陣子，如果我真的要再開始進攻，再跟大家報告」。

談到前陣子盛傳的「換瑜說」，潘恒旭批評，這其實就是陰謀份子想複製「換柱」的假議題，「是很爛的、廉價的策略」。至於韓國瑜跟李佳芬近期爆出「鳳凰與雞」、「困在高雄」等言論，被外界視為失言風波，潘恒旭則認為，兩人是真情流露，「寧可真心真實的去講一些言語，而不是經過刻意包裝的選舉語言」，未來也會推出不同政策、讓大家看到更多牛肉，「對發言這塊我不擔心」。

「2020會是我人生最後一場選戰」，潘恒旭說，自己從1996年參與選舉，有20多年的選戰經驗，未來如果韓勝選，會跟著進入總統府嗎？潘恒旭搖搖頭，「既然回到民間，就以民間的日子為榮，不會再重回公部門」。

▲潘恒旭透露自己換新工作後，最近都在忙韓國瑜8日的新北造勢。（圖／翻攝自潘恒旭臉書）