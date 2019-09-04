進來一堆雞失言　移民署澄清：韓國瑜莫歧視　新住民對台貢獻多

▲移民署以加強巡查、積極關懷方式有效管理再台外來人口。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

移民署4日晚間罕見高分貝呼籲高雄市長韓國瑜勿以：「鳳凰飛走了，進來一堆雞」歧視言論否定台灣外來人口。移民署強調，外來人口無論是新住民在台培育下一代人口、或外籍移工貢獻所長補充國內勞動力，或觀光旅客帶來經濟效益，再再豐富台灣在地文化多元發展，移民署強調：「尊重多元、欣賞差異，新住民是在這塊土地打拼的一份子，對台貢獻，不容污辱！」

▲移民署以加強巡查、積極關懷方式有效管理再台外來人口。（圖／記者張君豪翻攝）

失言的高雄市長韓國於今天開直播澄清：「進來一堆雞」指的是非法打工和賣淫！」對此業管外籍非法移工、非法賣淫的移民署晚間發表聲明強調：移民署對外來人口安全加強把關，近年來國境查驗上均加強口詢高風險旅客。

移民署從2017年6月至2019年6月，口詢人數高達6千多人次，其中拒絕入境人數約3千多人，拒絕入境比例高達5成，有效阻絕不法於境外，絕非如同韓國瑜市長所說、故特此澄清。

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