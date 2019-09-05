政大引愛因斯坦名言「爬樹能力評斷魚」配圖韓國瑜：它將終其一生覺得自己是個笨蛋

▲政大新訓照片引起討論。（圖／翻攝自Facebook／行走的故事詩/yanwu）

記者葉國吏／綜合報導

政治大學舉行108學年度新生訓練，舞台上引用愛因斯坦名言「每個人都是天才，但是如果你用爬樹的能力評斷一條魚，它將終其一生覺得自己是個笨蛋」。不過這句名言配圖，卻用高雄市長韓國瑜之前爬樹查看登革熱防治成效的照片，引起網友討論。

臉書粉絲團「行走的故事詩/yanwu」4日發文「政大新生訓練 已有韓粉崩潰政治進入校園，拒讀政大。」同時貼出一張照片，照片是高雄市長韓國瑜爬樹查看登革熱防治成效，照片上則寫著相對論之父、愛因斯坦名言「每個人都是天才，但是如果你用爬樹的能力評斷一條魚，它將終其一生覺得自己是個笨蛋」。

這張照片引起許多網友討論，留言說「如果裡面有瘋狂韓粉怎麼辦」、「果然是文組第一志願 政大沒讓我失望」、「那也要考得上～考上首要條件，要有一顆完整的大腦」、「別忘了，他是政大傑出校友」、「愛因斯譚 神預言」。根據維基百科，韓國瑜最高學歷為政大東亞研究所碩士。

▲▼高雄市長韓國瑜突然爬上樹。（圖／記者賴君欣攝）

回顧這起韓國瑜爬樹，在7月24日高雄市長韓國瑜視察登革熱防疫作業，到勞工公園時突然爬上樹查看樹洞，指稱樹洞下雨後會積水，容易孳生病媒蚊，所以要用發泡棉填補。韓國瑜爬樹引起討論，甚至還有人用「樹民總統」來稱這起事件。

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