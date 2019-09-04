稀有寶可夢10月現身新北　侯友宜：刺激感好像在「抓要犯」





▲「2019新北市寶可夢狩獵地帶」活動起跑記者會。（圖／新北市府提供，以下皆同）

記者袁茵／新北報導

2019全台唯一一場「Pokémon GO Safari Zone」即將在新北市登場，4日活動起跑記者會上，由市長侯友宜揭開新北市60處藏有稀有寶可夢的地點，邀請各位寶可夢訓練家們於10月3至6日前往主會場「新北大都會公園」共襄盛舉，也歡迎各位玩家在捕抓寶可夢的同時，可以到各個景點遊玩，欣賞新北之美。

本次活動由新北市觀光旅遊局與美國Niantic、日本The Pokémon Company攜手合作，稀有寶可夢將會現身「新北大都會公園」主會場，配合公園的地理環境有草、水及蟲，因此也會出現草屬性、水屬性及蟲屬性的寶可夢。

侯友宜提醒各位玩家千萬手腳要快，不然稀有的寶可夢就被別人抓回家了。他開玩笑說，抓住稀有寶可夢的刺激感、成就感，就好比自己當年在抓要犯，那種心裡的滿足感溢於言表，玩家們一定要前往主會場親身感受，屆時自己也會到場加入訓練家的行列。

除了新北大都會公園之外，新北市也選定60處景點，依其性質分為四大種類，分別為三重空軍一村、三峽客家文化園區等的「人文歷史」類，淡水漁人碼頭、貢寮三貂角燈塔等的「風景名勝」類，淡海輕軌濱海沙崙站、蘆洲微風運河等的「交通節點」類，及「老街商圈」類—中和南洋街、石碇淡蘭古道等，皆藏有珍稀的寶可夢。

侯友宜說，為了歡迎全球的玩家，新北市特別與多家旅館民宿、伴手禮商家及博物館群合作，屆時只要出示Pokémon GO手機遊戲畫面，就能在特約商家享有專屬優惠折扣，讓玩家不只有寶可夢可以抓，還能欣賞風景、享受美食及體驗新北市的人文情懷。

觀光旅遊局表示，活動期間主會場內不開放停車，請玩家搭乘桃園機場捷運或台北捷運至三重站1A、1號出口，即可抵達新北大都會公園，活動時間為10月3至6日上午10點至下午5點，歡迎大家前來抓寶。