韓國瑜遭批用媒體傳話　韓陣營人士：儘速透過李四川聯繫朱立倫





▲前新北市長朱立倫。（資料照／記者季相儒攝）

記者羅婉庭／台北報導

台北市議員徐巧芯2日表示，2020大選逼近了，韓國瑜「打算約見朱立倫」卻是透過媒體傳話，不尊重前新北市長朱立倫。對此，韓國瑜陣營人士回應，會儘速透過副市長李四川聯繫朱立倫，安排兩人會面。

徐巧芯說，如果真的要討論、團結合作，有很多方式溝通，韓國瑜身邊有不少朱的朋友，隨時都可以從中協助安排見面，韓陣營若真有心要會面，不應是透過媒體傳話，對方會覺得不被尊重。

對於韓國瑜找朱立倫擔任副手的消息，朱立倫也透過辦公室回應，「不求位子，一定幫忙」。徐巧芯說，朱8月中前往美國兩週，傳達國民黨的立場，也幫韓國瑜緩頰民進黨執政期間美方對韓的誤解，釋出相當多的善意，因此她認為，雙方未來一定會有合作機會。

她強調，在初選結束後朱立倫第一個與韓國瑜見面，不像其它人還有一些「想法」，朱立倫不為己利，願意為促成國民黨整合、支持黨提名候選人；徐巧芯也提醒韓國瑜陣營，要進入大選了，每個動作都要很小心，不要造成對方的誤會。

徐巧芯稍早在臉書上發文指出，黨內初選結束快兩個月了，只看到宣傳耳語滿天飛，卻沒有看見整合有什麼實質的進展，這也是目前國民黨選情的最大隱憂。

對此，韓國瑜陣營人士回應，韓國瑜週一到五都在將重點放在市政，週末則是跑各地行程，找副手人選反而不是當務之急，但謝謝大家提醒，會儘速聯繫朱立倫。

韓國瑜跟朱立倫的溝通管道非常暢通，再次謝謝外界跟媒體的提醒，這兩天會盡快透過副市長李四川打電話給朱立倫。