韓朱配成局？徐巧芯：韓陣營別透過媒體傳話　很不尊重朱立倫

▲國民黨公布初選民調結果後韓國瑜拜會朱立倫。（資料照／記者季相儒攝）

記者羅婉庭／台北報導

台北市議員徐巧芯2日表示，最近一直聽到「韓朱配」的相關議題，她認為大選步步逼近了，「打算約見面」卻是透過媒體傳話，不太尊重前新北市長朱立倫，如果真的要討論、團結合作，有很多方式溝通。

徐巧芯舉例，高雄市副市長李四川過去就是朱立倫的愛將，韓國瑜身邊也有不少朱的朋友，隨時都可以從中協助安排見面，韓陣營若真有心要會面，不應是透過媒體傳話，對方會覺得不被尊重。

對於韓國瑜找朱立倫擔任副手的消息，朱立倫也透過辦公室回應，「不求位子，一定幫忙」。徐巧芯說，朱8月中前往美國兩週，傳達國民黨的立場，也幫韓國瑜緩頰民進黨執政期間美方對韓的誤解，釋出相當多的善意，因此她認為，雙方未來一定會有合作機會。

她強調，在初選結束後朱立倫第一個與韓國瑜見面，不像其它人還有一些「想法」，朱立倫不為己利，願意為促成國民黨整合、支持黨提名候選人；徐巧芯也提醒韓國瑜陣營，要進入大選了，每個動作都要很小心，不要造成對方的誤會。

徐巧芯稍早在臉書上發文指出，黨內初選結束快兩個月了，只看到宣傳耳語滿天飛，卻沒有看見整合有什麼實質的進展，這也是目前國民黨選情的最大隱憂。

她說，朱立倫是公認的「氣度哥」，一定會為黨團結，甚至不需要位子，他都會幫忙。因此，如果「連打算約見面」這種小事都還要透過媒體來傳話，這樣真的有助團結？

徐巧芯喊話，「多做少說，多誠意少宣傳」，促進團結才是勝選的真諦。要打電話直接打，要見面直接約見面，討論如何團結拚大選吧！

對此，韓國瑜陣營人士回應，韓國瑜週一到五都在將重點放在市政，週末則是跑各地行程，找副手人選反而不是當務之急，但謝謝大家提醒，會儘速聯繫朱立倫。

韓國瑜跟朱立倫的溝通管道非常暢通，再次謝謝外界跟媒體的提醒，這兩天會盡快透過副市長李四川打電話給朱立倫。

針對「韓朱配」，藍委江啟臣日前受訪表示，初選完應該是整合的開始，至今已經一個多月了，國民黨能做的除了成天等待郭王動向？更重要的應該是讓韓國瑜、朱立倫能夠並肩作戰、整合戰力。

他指出，泛藍選民看不到整合，自然會很焦慮，選票可能因此慢慢流失，更不用說黨內基層的擔憂，國民黨在去年九合一選舉大勝，好不容易聲勢高漲，代表選民想要給他們一次機會，所以更不應該讓選民失望，應儘速團結。

對此，立委李彥秀也表示，首先要尊重他們意願，但她對這個組合是樂觀其成，她認為朱立倫有完整的行政經歷，屬於國民黨過去傳統菁英，執政能力、政策論述都很強，對總統蔡英文也有「對打經驗」，韓國瑜則是擅長把政策轉化為庶民語言，很有渲染力；另外，朱立倫也能彌補韓國瑜在市長身份的問題，可以協助他打平日的選戰，讓團隊更緊湊、更有力量。

李彥秀表示，只要是對黨有加分的，國民黨一定是樂觀其成，為了勝選每一為黨員都責無旁貸，位子、名份都是其次，她強調，朱立倫在政策面、時間點上都能夠跟韓國瑜形成互補，也認為朱立倫在這場選戰中會成為國民黨的大母雞。

江啟臣日前在臉書開第一槍支持韓朱配，此文引來台中市長盧秀燕、雲林縣長張麗善、立委顏寬恒、許毓仁、林為洲、王育敏與林麗蟬、議員葉元之、江怡臻、黃健豪等人紛紛留言表示支持。

對於韓朱之間的聯繫，近韓人士坦言，「朱立倫的確是韓國瑜副手最佳人選」，但目前還沒有打電話聯繫，韓陣營內部首要希望解決農舍問題，同時強化團隊論述能力，副手人選不是當務之急；但他也認為整合不力是韓國瑜民調下降的原因之一，起碼要消除外面對國民黨整合不力的聲音，再進行下一步，而對於郭王蓄勢待發，確實沒時間可以消耗。

該人士指出，韓國瑜目前為止仍然是國民黨最強的候選人，但他會建議將朱立倫納入團隊，他也認為，郭柯王三方聯盟一旦成立，郭台銘的民調就會下跌，而面對藍營基層焦慮與整合觸礁的指責，韓國瑜的攻勢將會愈趨主動，九月也展開新的選戰模式。

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