綠黨民調：韓國瑜落後蔡英文13.8％瀕崩盤　郭柯聯盟聲勢也下滑

▲民眾對蔡英文的滿意度達47.7％。（圖／記者李毓康攝）

記者黃翊婷／綜合報導

綠黨4日公布最新民調，發現如果是在藍綠對決的狀態下，現任總統蔡英文的支持度為47.6％，勝過韓國瑜的33.8％；假如是在蔡韓郭柯4人對決的情況，蔡英文依然能以31.8％領先韓國瑜的26.1％、柯文哲的17％以及郭台銘的16.7％。不論是哪一種戰局，韓國瑜的聲勢皆出現下滑的趨勢，就連郭柯組合的民調也下跌了。

根據綠黨民調的分析，在藍綠一對一的情況下，蔡英文的領先幅度可以達到13.8％，就算是4人對決也有很明顯的優勢，假如郭柯組合是由郭台銘參選，蔡韓郭3人的支持度分別為35.9％、29.1％、24.6％；若是由柯文哲參選，蔡英文還是能以37.7％的支持度勝出，韓國瑜則是27.1％、柯文哲25％。

▼▲在綠黨公布的最新民調中，韓國瑜及郭柯聯盟的聲勢都不如蔡英文。（圖／記者賴君欣攝、ETtoday資料照）

綠黨分析，不論是郭柯配還是柯郭配，整體而言民調都是呈現下跌的趨勢，顯然選民對於兩人這段期間的「曖昧態度」已經感到厭煩，而若是問到郭柯王3人合作是為了共同理念還是各自的利益，有68.4％的民眾認為是為了各自的利益，僅18.4％的民眾覺得是為了共同理念。

另外，若提問哪個人最有可能獲得2020大選總統寶座，有48.5％的民眾覺得是蔡英文，其次為韓國瑜的26.3％、郭台銘的14.9％，這也是歷年來民眾最看好蔡英文的一次。